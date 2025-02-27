木聯》首局就狂攻13人次 平鎮10：0「扣倒」東石晉級冠軍戰

平鎮10：0「扣倒」東石。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕113學年度高中木棒聯賽今天進行4強戰，平鎮高中火力全開，全場敲出10支安打，加上對手東石高中守備出現3次失誤，投手群奉送4次保送，最終平鎮就以10：0「扣倒」東石提前4局結束比賽，明天平鎮將與穀保家商爭冠。

平鎮首局就打了13人次，團隊敲5安外帶1保送，加上東石守備發生3次失誤，平鎮單局灌進7分，2局上再靠3安和1保送追加3分鎖定勝局，依大會規定，4局兩隊相差10分提前結束比賽。

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東石前天先在16強戰以2：1氣走桃園大溪高中，昨天又在8強戰以5：3扳倒桃園北科附工，連續3天遭遇桃園青棒隊，結果在今天踢到鐵板，不過東石相隔15年再闖4強戰，實屬難能可貴。

平鎮總教練吳柏宏表示，原本今天4強戰預設是「桃園內戰」，剛好東石在嘉義縣立棒球場遭遇兩支桃園球隊都贏球，賽前還是會擔心，畢竟他們一定有實力才能走到這裡，不過往好的方面想，嘉義縣是他們的主場，今天換到嘉義市立棒球場比賽，「我們還是平常心應戰，把該做的東西做好，相信以戰力來講我們還是占優勢，剛好開局對方失誤加上安打串聯大量得分。」

這屆木棒聯賽平鎮一路走來並不輕鬆，第一階段賽事曾遭麥寮高中完封，第二階段不敵普門中學，前天16強戰和高苑工商苦戰一路落後，結果廝殺到第10局平鎮才以5：4險勝。

回顧這一路奮戰歷程，吳柏宏說，「對球員是好事，對球隊而言當然是憂心，我們教練當然希望每一場比賽都能順利贏球，不過這樣球員會成長很快，對高苑贏球是沒錯，但我們是一路落後到追平，PK好幾局才贏球，對方給我們好幾次機會都沒把握住，最後還是拿下勝利，整場比賽選手吸取寶貴的經驗，這是再多練習所無法得到的。」

穀保家商強勢挑戰三連霸，明天平鎮強碰穀保，也是連兩年上演兩隊爭霸戲碼，吳柏宏說，「兩隊常遇到，讓選手養成如何應對高張力比賽，平常心去打，不用特別做什麼，就是把平常練習的東西和好的感覺展現在球場上，這樣就足夠了。」

東石輸球。（記者廖耀東攝）

平鎮高中火力全開。（記者廖耀東攝）

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