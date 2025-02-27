晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

木聯》首局就狂攻13人次 平鎮10：0「扣倒」東石晉級冠軍戰

2025/02/27 16:36

平鎮10：0「扣倒」東石。（記者廖耀東攝）平鎮10：0「扣倒」東石。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕113學年度高中木棒聯賽今天進行4強戰，平鎮高中火力全開，全場敲出10支安打，加上對手東石高中守備出現3次失誤，投手群奉送4次保送，最終平鎮就以10：0「扣倒」東石提前4局結束比賽，明天平鎮將與穀保家商爭冠。

平鎮首局就打了13人次，團隊敲5安外帶1保送，加上東石守備發生3次失誤，平鎮單局灌進7分，2局上再靠3安和1保送追加3分鎖定勝局，依大會規定，4局兩隊相差10分提前結束比賽。

東石前天先在16強戰以2：1氣走桃園大溪高中，昨天又在8強戰以5：3扳倒桃園北科附工，連續3天遭遇桃園青棒隊，結果在今天踢到鐵板，不過東石相隔15年再闖4強戰，實屬難能可貴。

平鎮總教練吳柏宏表示，原本今天4強戰預設是「桃園內戰」，剛好東石在嘉義縣立棒球場遭遇兩支桃園球隊都贏球，賽前還是會擔心，畢竟他們一定有實力才能走到這裡，不過往好的方面想，嘉義縣是他們的主場，今天換到嘉義市立棒球場比賽，「我們還是平常心應戰，把該做的東西做好，相信以戰力來講我們還是占優勢，剛好開局對方失誤加上安打串聯大量得分。」

這屆木棒聯賽平鎮一路走來並不輕鬆，第一階段賽事曾遭麥寮高中完封，第二階段不敵普門中學，前天16強戰和高苑工商苦戰一路落後，結果廝殺到第10局平鎮才以5：4險勝。

回顧這一路奮戰歷程，吳柏宏說，「對球員是好事，對球隊而言當然是憂心，我們教練當然希望每一場比賽都能順利贏球，不過這樣球員會成長很快，對高苑贏球是沒錯，但我們是一路落後到追平，PK好幾局才贏球，對方給我們好幾次機會都沒把握住，最後還是拿下勝利，整場比賽選手吸取寶貴的經驗，這是再多練習所無法得到的。」

穀保家商強勢挑戰三連霸，明天平鎮強碰穀保，也是連兩年上演兩隊爭霸戲碼，吳柏宏說，「兩隊常遇到，讓選手養成如何應對高張力比賽，平常心去打，不用特別做什麼，就是把平常練習的東西和好的感覺展現在球場上，這樣就足夠了。」

東石輸球。（記者廖耀東攝）東石輸球。（記者廖耀東攝）

平鎮高中火力全開。（記者廖耀東攝）平鎮高中火力全開。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中