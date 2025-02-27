晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全運會》睽違20年在雲林登場 球類運動資格賽打頭陣

2025/02/27 16:46

全國運動會資格賽是運動員爭取參賽的重要舞台，也是運動員們磨練技術，累積經驗的重要機會。（記者盧養宣攝）全國運動會資格賽是運動員爭取參賽的重要舞台，也是運動員們磨練技術，累積經驗的重要機會。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕114年全國運動會將於10月18日至23日在雲林登場，為因應會內賽賽程期間需完成所有比賽，因此提前於6月2日至7月19日之間舉辦各球類團體賽資格賽，預計有壘球、籃球、網球、羽球、排球（室內排球及沙灘排球）、軟式網球、足球、桌球、手球、棒球和曲棍球等11種運動將會舉辦資格賽。

上次全運會在雲林登場已經要追溯至94年，全運會球類團體競賽以各縣市選派1隊為限，如該運動項目註冊隊伍達8隊以上，且無法於全運會會內賽期間完成所有賽程者，應先辦理資格賽，各種類除保障上屆冠軍縣市及承辦縣市雲林縣組隊參賽外，其他縣市代表隊都必須經由資格賽爭取最後進入會內賽的資格。

全運會資格賽由雲林縣補助各全國單項運動協會主辦，雲林縣作為本次全運會東道主，也將資格賽當成會內賽的重要檢測活動，因此包括籃球、羽球、室內排球、軟式網球、足球、桌球及棒球等資格賽事，都安排在雲林縣舉辦會內賽的場館來進行，壘球、網球、沙灘排球、手球及曲棍球則借用外縣市的場館來進行。值得一提的是，本屆的主場館、田徑賽事預計在2023年底動工的虎尾高鐵運動園區登場。

體育署表示，雲林縣作為本次資格賽的主要舉辦地，除了有完善的場地設施，還為參賽選手與觀眾提供了便捷的交通和周邊服務，讓賽事的進行更加順利。資格賽是全國運動員爭取參賽資格的重要舞台，也是運動員們磨練技術、累積經驗的重要機會。每一位參賽者都將帶著對勝利的渴望與對未來的期許，展現出自己的最佳狀態。有關114年全國運動會球類資格賽的資訊，可至本屆賽會網站（https://sport114.yunlin.gov.tw/）查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中