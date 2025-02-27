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經典賽》台鐵限時限量推「追分成功」御守 加贈114.2.25關鍵戰役票

2025/02/27 17:13

台鐵公司推限時限量追分成功票券。（台鐵公司提供）台鐵公司推限時限量追分成功票券。（台鐵公司提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕2026第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽，Team Taiwan台灣隊以6比3擊敗西班牙，成功取得晉級門票，台鐵公司今天（27日）宣布，限時限量推出「追分成功」御守加碼贈幸運車票活動。

自2月28日起至3月3日，只要購買追分成功御守任一款，即可與台灣英雄們同樣擁有印製「114年2月25日」的追分-成功名片式車票1張，共同珍藏Team Taiwan關鍵的光榮時刻。

為慶祝第6屆WBC世界棒球經典賽台灣代表隊順利晉級，台鐵公司推出「追分成功」御守加碼贈幸運車票活動，自2月28日至3月3日，限時4天，凡購買「追分成功御守」（紅色或奶茶色）任1款，即加贈印有紀念中華隊關鍵戰役日期「114年2月25日」的追分成功名片式車票1張，優惠價只要199元，限量300組，每人每次限購2組。

指定5家門市販售包括台北夢工場60組，台鐵便當本舖臺北2號店60組，南港夢工場60組，松山夢工場60組及台鐵夢工場網路商店60組，數量有限，送完為止！。

台鐵公司表示，全台銷售門市相關優惠「追分成功」系列文創商品持續熱銷中，包含造型便條紙、磁性書籤、文件資料夾、收納袋及文件資料袋共5項商品，也享有85折優惠。台鐵公司表示，也正密集討論民眾所熱切期盼的「追分成功 台版無敵星星」周邊商品。＃

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