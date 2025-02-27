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木聯》「再見盜本壘」的主角 東石小將背後故事暗藏催淚洋蔥

2025/02/27 17:25

吳文傑。（資料照，記者陳志曲攝）吳文傑。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕113學年度高中木棒聯賽前天16強戰，東石高中與大溪高中打到突破僵局制的延長賽第8局，兩出局滿壘輪到東石廖俊緯打擊，球數形成2好3壞時，三壘跑者吳文傑演出極為少見的「再見盜本壘」，最終東石以2：1氣走大溪闖進8強。

今天4強戰對平鎮賽前，東石總教練曾翊誠笑說，「我們平常就有演練盜本壘的戰術喔！」吳文傑則說，一開始教練要他注意捕手，一開始捕手有在看，後來蹲下來沒注意，自己就決定要衝本壘搶分，當時捕手回傳球沒盯著他就拚下去，「打球就是要有野心！」

其實，吳文傑背後有一段不為人知的小故事，曾翊誠透露，高中木棒聯賽期間吳文傑的姐姐因車禍意外過世，但他還是非常執著於棒球，銜哀完成比賽，「相信文傑的姐姐在天上也希望弟弟不要放棄棒球，努力堅持下去。」

今天4強戰在嘉義市立棒球場熱戰，東石睽違15年再度闖進4強戰，無奈最終以0：10遭平鎮4局「扣倒」提前結束比賽，高二的吳文傑說，「很少在職棒球場比賽，享受當下的氛圍，一開始大家不看好我們，能打進4強非常不簡單，也覺得很不真實，感覺就像作夢，很開心能對上平鎮高中這樣的強隊，下次我們應該可以打贏他們。」

明天東石將與台東體中爭季軍，吳文傑說，能走到這裡真的不簡單，希望明天贏東體拿下第3名，升高三的目標是贏得木棒聯賽冠軍。

今天4強戰吳文傑擔任開路先鋒、三壘手，兩打數未敲安，喜歡日式球風的他，最欣賞前旅日球員、現效力台鋼雄鷹的內野手吳念庭，他說，打進4強能讓更多球探看到，自身優勢在打擊和守備，腳程不錯，攻擊欲望滿強烈的。

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