中職》台灣棒球不再是「非得要誰」 洪總：感謝龍貓總教練的大膽嘗試

洪一中。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台灣隊從去年世界12強賽奪冠，再到如今奪下經典賽正賽門票，讓世界看到台灣整體棒球實力的成長，而台鋼雄鷹總教練洪一中在10多年前所說「台灣棒球不能只靠某些人」也引來廣泛討論，他在看到台灣隊在這兩項國際大賽嘗試用不同球員打出好結果後，更是欣慰地說：「看起來台灣棒球的整體實力，是有進步的。」

台鋼雄鷹今、明在澄清湖球場和陽岱鋼所屬的新瀉天鵝之皇舉行交流賽，而台鋼參與經典賽資格賽的6名球員也都歸隊，賽前像是在資格賽有出色表現的王博玄，就受到高度注目。

請繼續往下閱讀...

「感謝龍貓總教練的大膽嘗試，12強用一批，經典賽資格賽再用一批」，洪總認為若不是這樣的大膽嘗試，從12強的陳柏清，再到資格賽的王博玄、陳宇宏等年輕台鋼球員，也不會有機會被看見。

台灣隊曾在2008年北京奧運、2009年經典賽相繼敗給中國隊，在當時就有球迷將敗因指向缺少王建民、陳金鋒等明星球員，而時任Lanew熊總教練的洪總就曾激動感慨，「為什麼沒有他們，台灣就不行?這代表我們台灣整體的棒球環境是不好的。」

如今從去年12強賽到今年的經典賽資格賽，兩支截然不同的台灣隊都能打出好的結果，也讓洪總今天表示：「台灣不是像以前非得要誰，實力落差比較大，像這一次的嘗試，我是覺得不錯，12強是一批，經典賽資格賽都是年輕的，假如不是這樣大膽嘗試，王博玄也不會被看到。」

至於為什麼會進步，洪總從中職的隊數增加，到一直參加不同層級國際比賽的磨練，都有關係，他說：「現在的選手是滿努力，當然有進步，以前我們遇到日本隊，不是說我們的技術超越日本，但我們以前遇到日本，可能10次贏1次，現在可能5次贏1次。」他強調，要超越日本並沒有這麼簡單，「畢竟我們拚命練習，人家也不是在睡覺。日本各方面的硬體設施、打球人口，都比我們多，我們只是慢慢在靠近。」

洪一中。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法