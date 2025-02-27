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中職》面對洪總的「熱情招募」 陽岱鋼笑開了

2025/02/27 18:15

陽岱鋼一到澄清湖棒球場就去跟台鋼洪一中總教練握手致意。（記者李惠洲攝）陽岱鋼一到澄清湖棒球場就去跟台鋼洪一中總教練握手致意。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕陽岱鋼今天隨日職二軍球隊新瀉天鵝之皇作客台鋼雄鷹，是他暌違7年多再度回台比賽，而面對台鋼總教練洪一中「希望回來打球」的熱情招募，他則忍不住笑說：「好像每次見面都這麼說」；只是陽岱鋼仍認為自己需要學習的東西還很多，並未鬆口是否願意回台打球。

陽岱鋼今天賽前過去跟洪總致意時，就見到兩人都開心寒喧，洪總不斷說著，「我一直希望他可以回來，還可以再打好幾年」。只是面對洪總的「熱情招募」，陽岱鋼則並未做出肯定回覆，僅表示自己必須先打好。

洪總在2017年執掌亞冠賽兵符時，就欽點陽岱鋼當隊長，從那時起雙方就維持很好的關係，陽岱鋼返台時也會跟洪總連繫。只是陽岱鋼在2021年季後離開日職讀賣巨人後，先後到美職獨立聯盟、澳職吸收不同棒球文化，去年起則回歸日本體系效力天鵝之皇至今，仍未有返台打球的想法。

當被媒體問及對於洪總熱情招手的想法，陽岱鋼還沒聽完提問就先笑開了，「好像每次見面都這樣講，希望再多學習一些東西，等到差不多吧」，他強調目前仍是抱持每一天能夠成長一絲絲的心情，在個人職業生涯不斷充實自我。

陽岱鋼一到澄清湖棒球場就去跟台鋼洪一中總教練握手致意。（記者李惠洲攝）陽岱鋼一到澄清湖棒球場就去跟台鋼洪一中總教練握手致意。（記者李惠洲攝）

陽岱鋼一到澄清湖棒球場就去跟台鋼洪一中總教練握手致意。（記者李惠洲攝）陽岱鋼一到澄清湖棒球場就去跟台鋼洪一中總教練握手致意。（記者李惠洲攝）

陽岱鋼一到澄清湖棒球場就去跟台鋼洪一中總教練握手致意。（記者李惠洲攝）陽岱鋼一到澄清湖棒球場就去跟台鋼洪一中總教練握手致意。（記者李惠洲攝）

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