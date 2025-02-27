中職》從嚼口香糖到進入國家隊 吳柏宏看見王博玄的蛻變

王博玄。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕台鋼雄鷹王博玄在經典賽資格賽大放異彩，敲8安外帶2盜、打擊率高達5成33，他出身國內棒球名門新明國中、平鎮高中，只是他在平鎮前兩年是「萬年二軍」球員，高中聯賽只能報名鋁棒組賽事，直到高三終於打上一軍扮演綠葉角色，上了北市大並沒有令人印象深刻的表現，很難想像從進職棒再到國際賽，王博玄能默默地竄起。

「博玄真的很認真、很爭氣！」平鎮教頭吳柏宏說，王博玄就讀華勛國小，並非桃園4支傳統少棒球隊，後來就讀新明國中再到平鎮，國、高中都是到三年級才打出成績，高三才有機會先發，他在每個階段很努力往上爬，從小到大的心態就是不斷求進步，才能在每個階段的最後關頭嶄露頭角。

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吳柏宏表示，王博玄剛進球隊身材瘦瘦的，非常瘦，當時他有守二壘、一壘、右外野，他在國中有守二壘，但在高中不可能守二壘，因為二壘有林靖凱，所以守一壘和右外野居多。

王博玄與古林睿煬、戴培峰、林靖凱、江坤宇是高中同學，同梯戰友光芒耀眼，他顯得有些黯淡，吳柏宏認為，王博玄完全是苦練出來的選手，天分當然沒有同儕那麼好，比較特別的是，看到那麼多同屆球員上場，一定會覺得自己怎麼沒機會，可是他仍不放棄，不斷努力練習等待機會。

令吳柏宏印象深刻的是，2018年小馬聯盟世界青棒賽冠軍戰對美西隊，前6局雙方都沒得分，第7局靠王博玄二壘安打開啟攻勢，該局添得2分最終奪冠，擅打大賽的特質令吳總記憶猶新。

2023年中職二軍總冠軍戰，台鋼雄鷹對富邦悍將二軍首戰王博玄守一壘，首局就出現2次失誤，當時總教練洪一中當機立斷換下王博玄，並透露，「博玄一開始嚼口香糖，我就知道慘了，因為他從來不嚼口香糖，他一嚼，我就知道他在掩蓋自己的緊張。」

吳柏宏指出，王博玄最難能可貴的是，2023年二軍總冠軍戰守備發生失誤，馬上被洪總換下來，這個打擊非常大，但他有辦法在短時間爬起來，去年首度在一軍表現滿好的，單季敲出百安非常不簡單，況且他在球隊不是明星球員。

24歲的王博玄2020年選秀落榜，2022年再度選秀獲台鋼雄鷹第25指名，去年新人球季出賽108場敲出106安，累計打擊率2成83，另有1轟、38分打點和14盜，表現不俗，今年獲加薪至20萬。

王博玄從醜小鴨蛻變成天鵝，吳柏宏認為，帶過王博玄的教練願意給機會，自己也有把握住，他以選秀後段順位身分進入台鋼雄鷹，不可能有太多機會，可是他把握有限的機會，才有更多機會，才能讓國家隊總教練看見。

吳柏宏透露一個小故事，之前和台灣隊總教練曾豪駒聊過，曾總告訴他，王博玄從一開始不好，到後來突破打出好成績，有辦法從失敗的過程中迅速成長，當初才會帶他進國家隊，在經典賽資格賽表現確實相當不錯。

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