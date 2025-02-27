經典賽》「怕人覺得是浪費一個名額」 曾子祐訴說腰傷仍想上場的心情

曾子祐。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕「鷹狀元」曾子祐這次入選經典賽資格賽，卻因在正賽第1場賽前的突發腰傷而未能出賽，他今天回歸母隊台鋼雄鷹後也訴說受傷後的難過心情，甚至一度還怕人覺得是浪費一個名額，後來在隊友和心理老師的鼓勵才稍微恢復心情，「讓我覺得這真的是一個團隊」。

台鋼雄鷹這次共有6名球員入選經典賽資格賽，其中王博玄不但敲出8支安打且守備也有突出表現，成為這次「夠資格」的新星，但開打前備受期待的去年中職新人王曾子祐，卻因為一直未出賽而備受討論，直到24日台灣隊確定拿下經典賽正賽門票時，總教練曾豪駒才證實曾子祐是因閃到腰而未能上場。

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「就是正賽第一場的賽前才受傷，當下是真的滿難過」，曾子祐表示剛受傷的前三天，真的非常不舒服，「其實不是一瞬間的大動作，就是突然間，在守備練習時就沒辦法彎腰了」。曾子祐說當天賽後就去掛急診，也有照X光並無狀況。

從那天起，曾子祐說自己每天起床一有意識，「就特別去感受我的腰會不會好，但覺得還是很痛，心情就低落了起來。」曾子祐一直抱持著還有機會上場，「我是覺得還是有機會，可能只是一時的肌肉緊繃，但結果運氣沒這麼好。」

到了24日關鍵殊死戰，曾子祐真的非常想上場，也從第3局開始就會進去打擊練習，做好隨時可以上場的準備，「我心裡非常想，但這是非常大的比賽，我真的不敢跟教練講我想上場。」曾子祐表示，像吳念庭等學長都會很擔心他、怕他太過勉強，「我是一直說我真的可以打。」

儘管首次入選成棒國家隊就出現無法上場的遺憾，曾子祐仍很感謝隊友和心理老師的開導，「「我一開始也覺得很抱歉，會不會造成球隊的負擔，講難聽一點，會怕有人覺得是不是浪費一個名額。但印象很深的是，有次心理老師讓大家給我鼓勵，讓我覺得這真的是一個團隊。」

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