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經典賽》王博玄在WBCQ發光 洪總：這是他應得的

2025/02/27 19:27

王博玄。（記者李惠洲攝）王博玄。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕24歲的台鋼雄鷹野手王博玄在本屆經典賽資格賽（WBCQ）發光，總教練洪一中今天一看到就恭喜他，並說：「雖然他的表現確實超乎我的想像，但我覺得這是他應得的，因為他的努力。」

「他第一次面對張力這麼大的比賽，就能有這個表現，心態上是不容易。」洪總對於王博玄在這種大場面展現的強心臟予以肯定，「看他回來，我也恭喜他，希望他繼續加油。」

王博玄從一度參加中職選秀落選，到2022年再次參加選秀才被台鋼第25指名，且在前年二軍總冠軍賽時還因守備失誤被洪總立刻換下，但去年他在新人球季出賽破百場並入圍新人王，如今更在WBCQ成為焦點新星。

洪總談到前年二軍總冠軍賽時的狀況時，「當然我們那時候是很不留情面地點出他的缺點，但有時候要適時給這些年輕人壓力。我常跟他們講，不要怪教練對你們的嚴格，有時候這也是訓練的一種，你在平常的壓力習慣了，等到大賽時就比較不會荒腔走板。」

「事實上他自我要求也是滿高的，在前年二軍或去年一軍一整年，也很少聽到他哪裡痠、哪裡痛」，洪總相當肯定王博玄的自律性，「他這次可以有這種表現，雖然是有點驚訝、超乎我的想像，但我覺得這是他應得的，因為他的努力。」

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