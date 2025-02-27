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桌球》驚險化解2個賽末點！郭冠宏逆轉徐絃家 連兩年登上19歲國手第一名

2025/02/27 20:23

郭冠宏連續兩年登上19歲青少年國手選拔賽第一名。（取自WTT官網）郭冠宏連續兩年登上19歲青少年國手選拔賽第一名。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕114年19歲組青少年桌球排名賽昨天在台南桌球館開打，今天的男子組第一次賽決賽，重演半個月前17歲青少年國手排名賽決賽戲碼，結局也相同。

16歲的郭冠宏在「台南內戰」中再度以3:2險勝徐絃家，連續兩年登上19歲國手選拔賽第一名，今年亞青、世青門票雙雙到手。

世界排名96的郭冠宏昨天先以直落三解決黃楷軒、陳柏鈞、張先騅，今天首戰面對今年15歲青少年國手第一名陳凱程，也以3:1過關。

郭冠宏隨後再以3:0擊退八馬國際賴竑亦、3:1力克一銀好手楊皓任。

4強戰，郭冠宏和世界排名145的一銀好手洪敬愷展開一場激烈的中遠台相持球大戰，最終小郭費了一番手腳才以13:11、12:10、12:14、11:5艱苦獲勝。

郭冠宏決賽面對亦敵亦友的徐絃家，兩人在兩週前的17青國手排名賽冠軍戰才交手過，當時小郭以3:2險勝，今天兩人打完前4局，依舊以11:7、6:11、11:9、8:11不分軒輊。

決勝局，郭冠宏克服開局1:4落後，以8:7反超，但隨後徐絃家也連拿3分，10:8率先聽牌。關鍵時刻，小郭展現反手拍威力連續化解2個賽末點後，11:10再度領先，徐絃家雖靠著正手發球搶攻救回賽末點，但小郭隨後在相持球大戰中連續得手，13:11驚險封王。

教練黃聖盛表示，郭冠宏這次19青選拔賽的表現比兩週前的17青選拔賽好，當時剛打完新加坡青少年大滿貫賽，這次有時間好好練球，狀態也明顯回溫。

這次排名賽郭冠宏有多場打到3:1才獲勝，黃聖盛表示，這是小郭的老毛病，在領先太多時注意力不夠集中，也希望他在這1、2年打好基本功，一些比較細膩的技術球也能更純熟。

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