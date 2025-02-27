經典賽》宋晟睿中外野守備超頂尖 平鎮隊史只有曹佑寧「旗鼓相當」

宋晟睿。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕經典賽資格賽附加賽台灣隊以6：3擊敗西班牙，拿到A組另一張會內賽門票，比賽過程驚險刺激，特別是1局下台灣隊右外野手宋晟睿上演六星級美技飛撲，瞬間瓦解對方攻勢，也為球隊守住失分，平鎮青棒總教練吳柏宏當天收看電視轉播，看到子弟兵超美技都不禁鼓掌叫好。

該役1局下台灣隊先發投手莊陳仲敖遭貝爾崔（Engel Beltre）、恩卡納西昂（Wander Encarnacion）、艾斯特拉達（Rusber Estrada）先後敲安打失1分，兩出局一、三壘有人，瓦列里歐（Edison Valerio）推打形成右外野強勁平飛球，宋晟睿跑了幾步後毫不遲疑地飛撲接殺，大巨蛋3萬多名球迷歡聲雷動，西班牙球員錯愕不已。

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平鎮近期在嘉義征戰高中木棒聯賽，吳柏宏當天收看電視轉播，他認為，宋晟睿接到這一球是整場比賽關鍵，如果沒有接到的話，球滾到後面至少失2分，甚至有可能形成場內全壘打，台灣隊氣勢就會急轉直下。

41歲的吳柏宏執教平鎮青棒10餘年，教出許多職棒好手，也看過無數國內頂尖青棒球員，他說，「我在平鎮帶隊這麼多年，晟睿應該是我帶過最好守備的中外野手，無論腳程、臂力、外野守備判斷力和第一步起步都屬頂尖，尤其是第一步起步非常棒，有些外野手守備和判斷力不錯，但就差在起步。」

吳柏宏指出，如果要比較的話，他帶過這麼多平鎮選手，曹佑寧中外野的守備能力和宋晟睿接近，甚至旗鼓相當，印象最深刻的是有一年黑豹旗對穀保家商，宋晟睿守中外野接球後大秀雷射肩直傳本壘，跑者還差4、5步就被觸殺出局，臂力非常驚人。

宋晟睿在平鎮投打「二刀流」，進職棒曾在明星賽「野手測速王」飆速155公里嚇壞眾人，在中信兄弟以外野手身分闖蕩，去年出賽54場敲43安，累計打擊率3成41，另有3轟、17分打點和17次盜壘成功。

吳柏宏認為，宋晟睿在青棒時期球速快，只是變化球準度較不足，進職棒往野手發展會比較理想，只是未來要站穩一軍，打擊還要更穩定才行。

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