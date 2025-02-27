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經典賽》台灣隊經歷生死戰晉級！ 吳念庭吐心聲：一路走來真的不簡單

2025/02/27 22:47

吳念庭。（資料照，記者陳志曲攝）吳念庭。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心/綜合報導〕經典賽資格賽台灣隊經歷生死戰，才驚險拿到會內賽門票，過程相當艱辛，吳念庭有感而發表示：「這一路走來真的不簡單。」

台灣隊此次晉級之路走得辛苦，在小組賽打出1勝2敗的成績名列分組第三，必須透過生死戰來決定能否挺進2026WBC，最終台灣隊將士用命擊敗西班牙，收獲晉級門票。

吳念庭發文表示：「2026WBC，我們來了！感謝我的隊友們，我們一起挺過來了！這一路走來真的不簡單，每一場比賽、每一次挑戰，我們都咬牙堅持，為了這個夢想全力以赴。」

吳念庭也感謝教練團與後勤團隊的支持，「因為有你們的付出，我們才能無後顧之憂地站上球場拼搏。最重要的，感謝每一位球迷，無論是在現場還是透過螢幕為我們加油，你們的吶喊與支持，是我們奮戰到底的最大動力。」

吳念庭直言：「穿上這件球衣，既是榮耀也是責任，我們用行動證明，我們沒有辜負大家的期待！希望未來大家能夠繼續支持我們這群熱愛棒球的選手，讓我們一起為夢想前進！」

吳念庭在本屆資格賽出賽4場，合計17打數敲4安、其中有2支二壘安打，貢獻3分打點，打擊率為0.235。

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