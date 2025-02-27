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台日賽》場勘台北大巨蛋 新庄剛志點出一大問題

2025/02/27 22:33

新庄剛志下午到台北大巨蛋場勘，他立即注意到白色系的觀眾椅子，可能導致選手看不到球的問題。（資料照，記者陳志曲攝）新庄剛志下午到台北大巨蛋場勘，他立即注意到白色系的觀眾椅子，可能導致選手看不到球的問題。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕日本職棒日本火腿今天抵達台灣，總教練新庄剛志下午到台北大巨蛋場勘，他立即注意到白色系的觀眾椅子，可能導致選手看不到球的問題。

談到對台北大巨蛋的印象，新庄剛志接受日媒採訪先是對大巨蛋位在台北市正中央感到驚訝，隨後在練習從許多角度確認觀眾席的白色椅子，「有點像東京巨蛋屋頂剛翻修時的狀況，球會被吃掉，不曉得會有多少觀眾會進場（意即人多就不會有白椅子吃球）。」

不過新庄剛志也說道，人工草皮很軟，滿不錯的，場地的位置也是，「我原本以為像是在（北海道）北廣島市之類的地方，結果他們說快到了，我想說在哪？竟然在都市中？覺得很厲害，感覺就像在日本的歌舞伎町裡，歌舞伎町巨蛋。」

談到台灣美食，新庄剛志自曝對蝦子和螃蟹會過敏，「如果吃了可能會倒下去，今天宴會有跟我說沒放這些東西，如果有的話，明天可能無法比賽。真的，連有放蝦子的泡麵，我吃幾口後15分鐘後就會開始癢。」

隨後新庄剛志又話鋒一轉，「所以我對歐力士的戎君（前歐力士投手戎信行，姓氏的日文發音類似「蝦子」）過敏，他如果有來，我就打不到了。」

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