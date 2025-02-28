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MLB》道奇MVP強打佛里曼回歸敲安！2明星新同學後援登板都失分

2025/02/28 07:30

佛里曼。（美聯社）佛里曼。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今在春訓熱身賽對決落磯，35歲MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）終於從腳傷回歸迎來春訓初登場，馬上就有安打演出；而2位道奇新同學葉茲（Kirby Yates）與史考特（Tanner Scott）熱身賽第二度登板都失分，終場道奇0：2遭完封，春訓戰績2勝6敗。

佛里曼雖在去年9月扭傷腳踝，但仍跟著道奇一同參與季後賽，季後則是動了右腳踝手術根絕問題。今天終於回歸上場，擔任先發第2棒指定打擊，首打席就敲出右外野強勁平飛安打，春訓首安出爐，擊球初速也來到105.4英哩。之後兩打席，佛里曼都敲出外野飛球出局。

休季以1年1300萬美元加盟道奇的37歲前國聯救援王葉茲於5局下登板，一開始飆出三振後就被敲出二壘安打，接著投出保送再挨1支二壘安打，失掉1分。葉茲回神後再送出三振並退場，此役投0.2局被敲2安，投出2次三振與1保送，失掉1分，春訓防禦率5.40。

葉茲。（美聯社）葉茲。（美聯社）

7局下輪到史考特登板，初登板挨轟的他今天一上場馬上被敲安，儘管隨後連抓2出局，但接著就遭到二壘安打狙擊，還連續投出2次保送形成滿壘，所幸最後仍抓到第3個出局數。史考特今投1局被敲2安，投出2次保送，失掉1分，春訓防禦率13.50。

道奇最終0：2被完封，打線今天只敲出5支安打，除了傷癒歸隊的佛里曼，新同學康佛拖（Michael Conforto）、老將捕手巴恩斯（Austin Barnes）等人都有安打演出。

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