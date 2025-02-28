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MLB》洋基53億明星左投又爆炸！2.2局挨轟失3分、春訓防禦率破10

2025/02/28 08:01

羅冬。（路透）羅冬。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天在春訓熱身賽與費城人以7：7握手言和，條紋軍明星先發左投羅冬（Carlos Rodon）迎來熱身賽第二度登板，但表現依舊不盡理想，投2.2局就被敲出4支安打，包含1發全壘打，丟掉3分。

領6年1.62億美元（約新台幣53億）的羅冬，在23日春訓初登板，當時他先發面對藍鳥，先發2.2局，被敲出5支安打，投出1三振1保送，失掉3分都是自責分。

今天是羅冬春訓第2場出賽，開賽雖有被敲二壘安打，但飆3次三振，其中2K賞給費城人主力史瓦伯（Kyle Schwarber）與卡斯提拉諾斯（Nick Castellanos）。但2局下1出局後羅冬投出保送，還發生暴投，接著遭到羅哈斯（Johan Rojas）重傷害扛出2分砲。

3局下羅冬仍不好過，儘管開局又連續解決史瓦伯和卡斯提拉諾斯，但接著又投出保送，隨後遭到索沙（Edmundo Sosa）敲出二壘安打，失掉第3分，也結束今天投球任務。

羅冬此役投2.2局就用了57球（34顆好球），被敲出4支安打，送出4次三振與2次保送，失掉3分都是自責分。目前羅冬春訓2場登板，投5.1局被敲9支安打，失掉6分，防禦率10.13，每局被上壘率2.25。

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