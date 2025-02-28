MLB》藤浪晉太郎控球大暴走！ 投不滿1局退場、防禦率飆破20

藤浪晉太郎控球再度暴走被巨人打爆。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力水手的日本火球男藤浪晉太郎今天在春訓控球失去準心，今天他在對巨人的比賽中後援登板，只投0.2局就對巨人打者狂送3次四死球，單場丟4分，防禦率暴漲到21.60。

藤浪晉太郎在春訓首度登板面對響尾蛇時控球並未失控，主投1局花17球，送出2次三振，1次四壞保送沒有掉分，但今天對巨人他的控球陷入大迷航，登板上場的第二球就直接以97.3英哩的快速球往打者身上招呼，面對下名打者也在取得1好球後連投4顆大壞球送人上壘，接著雖解決掉面對的第三名打者，但卻因隊友的守備失誤掉分。

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在掉分後藤浪依舊未能回穩，他面對南韓好手李政厚被纏鬥10球選到四壞保送上壘，接著被前年初登場的前大物馬托斯（Luis Matos）逮中紅中速球一棒扛到中外野落地，壘上跑者全部都回來得分，接著藤浪在三振掉捕手賀夫（Sam Huff）後退場，接替上場的投手馬上就被打二壘安打，藤浪留下來的分數也被送回來。

總計藤浪晉太郎今天投25顆球只有12顆是好球，0.2局被打1支安打，送出1次三振，3次四死球，失掉4分全部都算在他頭上，防禦率從0飆升到21.60。賽後藤浪表示，自己在牛棚的狀態沒有在實戰上展現，接下來會調整心態，為下一場比賽繼續練習。

藤浪晉太郎在2023年於大聯盟出賽64場，防禦率7.18，在去年於大都會小聯盟共4個層級有登板紀錄，33場比賽防禦率5.94，今年以附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟約加入水手，持續力拚回歸大聯盟。

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