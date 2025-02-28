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棒球》陳偉殷退休結束20年生涯 美媒祝福：台灣史上最偉大投手之一

2025/02/28 08:17

陳偉殷。（資料照）陳偉殷。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕前旅日、旅美好手陳偉殷日前在臉書宣布引退消息，結束20年的職棒生涯。美國數據公司《Codify》也在X上發文，祝福陳偉殷退休愉快。

陳偉殷2004年加盟中日龍，2009年奪下央聯防禦率王（1.54），在中日奪下36勝後獲得自由契約，成功挑戰大聯盟，在金鶯效力4季有3季拿到雙位數勝投。陳偉殷2015年季後馬林魚簽下5年8000萬美元（約26億台幣）約，合計在大聯盟8年拿到59勝，在台灣史上僅次於王建民的68勝。

陳偉殷宣布退休後，美國數據公司《Codify》今天在X上發文獻上祝福，「陳偉殷是台灣史上最偉大的投手之一，宣布了自己將結束20年職棒生涯，能夠與他合作是我莫大的榮幸，請和我一起祝福他吧！」

日本職棒中日龍日前也宣布，3月16日在名古屋巨蛋的公辦熱身賽將邀請陳偉殷來開球，他將回到生涯起點向球迷告別。

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