棒球》陳偉殷退休結束20年生涯 美媒祝福：台灣史上最偉大投手之一

陳偉殷。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕前旅日、旅美好手陳偉殷日前在臉書宣布引退消息,結束20年的職棒生涯。美國數據公司《Codify》也在X上發文,祝福陳偉殷退休愉快。

陳偉殷2004年加盟中日龍,2009年奪下央聯防禦率王(1.54),在中日奪下36勝後獲得自由契約,成功挑戰大聯盟,在金鶯效力4季有3季拿到雙位數勝投。陳偉殷2015年季後馬林魚簽下5年8000萬美元(約26億台幣)約,合計在大聯盟8年拿到59勝,在台灣史上僅次於王建民的68勝。

陳偉殷宣布退休後,美國數據公司《Codify》今天在X上發文獻上祝福,「陳偉殷是台灣史上最偉大的投手之一,宣布了自己將結束20年職棒生涯,能夠與他合作是我莫大的榮幸,請和我一起祝福他吧!」

日本職棒中日龍日前也宣布,3月16日在名古屋巨蛋的公辦熱身賽將邀請陳偉殷來開球,他將回到生涯起點向球迷告別。

Wei-Yin Chen, one of the greatest Taiwanese pitchers in history, has announced his retirement after 20 years of professional baseball. It was an honor and a great pleasure to be able to work with him.



Please join me in congratulating him! pic.twitter.com/4yLpQCFrV3