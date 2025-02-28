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中職》台鋼應援風波不斷！新團長曾偷闖管制區、聲明遭前團長狠打臉

2025/02/28 09:13

台鋼雄鷹新男團長Matt（右）涉入擅闖管制區的醜聞，發聲明解釋後再遭前團長希本打臉。（資料照，記者倪婉君攝）台鋼雄鷹新男團長Matt（右）涉入擅闖管制區的醜聞，發聲明解釋後再遭前團長希本打臉。（資料照，記者倪婉君攝）

〔體育中心/綜合報導〕台鋼雄鷹近期應援團隊可說一波未平一波又起，新上任的團長「朝氣鷹雄Matt」被爆出曾涉入擅闖管制區爭議後發出聲明，但馬上遭到前團長希本打臉。

台鋼雄鷹休賽季在未與創隊正副團長希本和Gary續約引發球迷不滿後，原本要上任的女團長倪暄又暫緩合作，沐妍則是重新調整職位，如今三位新男團長其中一人Matt被爆出在去年擔任志工時偷闖啦啦隊女孩休息室遭開除，Matt也在社群軟體上發表聲明還原真相，直言自己因為當時的行為，導致後續造成的誤解與困擾，並深感抱歉。

想不到聲明一出，創隊團長希本便馬上揭露更多細節，直接推翻Matt的說法。希本指出，2024年9月20日，Matt被發現違規進入管制區，且「第一時間試圖隱瞞，最後被戳破」。當晚Matt當眾道歉時，甚至改口稱「不是自願的，而是某位女孩點名才下去」，試圖開脫責任。然而，由於Matt踩到球場應援工作的大忌，球團最終決定終止與他的合作，並將此事正式列入檢討報告。

相較於Matt在聲明中強調自己「並非擅闖或偷偷潛入」，並聲稱「有工作人員陪同」，希本的說法卻完全不同，讓外界質疑Matt企圖淡化自身行為，甚至試圖洗白。球迷對此議論紛紛，認為他的澄清內容漏洞百出，甚至有球迷直言：「這種人當初怎麼能當團長？」更有球迷引用去年富邦「冰粽哥」事件諷刺台鋼球團，直言「通常擅闖管制區的 邦迷會叫他冰粽哥 台鋼就不一樣了 他叫做新團長」引發網友熱烈贊同。

Matt在昨日在台鋼雄鷹與日職二軍球隊新潟天鵝之皇比賽中的應援表現，更遭到球迷的反彈，認為表現看不出來有對棒球的熱情，邀請來的嘉賓完全勝過他：「這體力和表情 誰想和他一起喊」、「之前不管台鋼如何輸球，應援團長、副團長一直賣力帶領球迷一直在不放棄的氛圍裡，現在這朝氣團長好像有氣無力。」

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