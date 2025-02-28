MLB》因洩漏球種遭球團釋出 前雙城捕手受訪一概否認

班德。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕去年被爆出洩漏球種導致球隊輸球甚至無緣季後賽的前雙城捕手班德（Derek Bender），在近日由《The Athletic》所刊出的專訪中，一概否認這些指控。

在去年選秀第6輪被雙城選中的班德，被爆出美國時間2024年9月6日，雙城1A對上老虎1A雙重賽的第2場比賽，向老虎隊的多名打者洩漏先發投手鄧恩（Ross Dunn）要投出的球種，最讓球隊輸球並失去季後賽資格，幾天過後球隊隨即宣布將班德給釋出。

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班德受訪表明，自己否認這些指控：「我到死都還要活在這件事的陰影下，我從來沒有向對手報球種，我從來沒有在與我們的比賽中，試著給敵隊優勢。」

根據《ESPN》的消息，班德曾和隊友說他希望球季能到此就結束，而他也針對此事坦言，他雖然曾和隊友開玩笑地說：「就讓滾地球穿過你的手套就好了」，但強調這是與隊友間的玩笑話，並非認真。

事情被爆出來後，班德很快地就成為球迷們的眾矢之的：「我必須停止一切活動至少3天。我將我所有的社群媒體帳號設定成私人，我甚至還曾收到死亡威脅，上面寫的話簡直糟糕又粗俗。」

另外班德也坦言，當初球團只要他承認這些指控並道歉，就還是有意願留下他，他表示他有道歉，但並沒有明確說出他因為什麼事道歉：「我唯一剩下的就是我身而為人的品格，他們的方法就像是『如果你想承擔這個後果，那我們就只好釋出你。』我知道這並不是在虛張聲勢。」

然而班德原先的經紀人已不再將他視為客戶，因為經紀人曾告訴過他在大聯盟的調查結束前，不要接受任何採訪，而提到為什麼最後還是選擇受訪，他表示這是為了能掌控自己的生活，「這件事我已經被掌控了好幾個月了，我不是為了想回到小聯盟打球而孤注一擲，更多的是我想開始再次掌控自己的生活。」

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