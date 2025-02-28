MLB》新人年即巔峰？上季大撞牆的道奇外野手依舊低迷 教頭給看法

奧特曼。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇27歲外野手奧特曼（James Outman）在2023年球季的表現出色，然而2年後的現在，奧特曼正為了擠進開季名單苦苦掙扎，目前在春訓成績也不理想，對此道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也給出看法。

奧特曼於2022年登上大聯盟，不過只打4場。2023年才正式迎來完整菜鳥球季，出賽151場，打擊三圍.248/.353/.437，攻擊指數0.790，繳出23轟與70分打點，外帶16次盜壘，並在國聯新人王票選排名第3。然而奧特曼去年表現低迷，只在大聯盟出賽53場，打擊三圍.147/.256/.265，攻擊指數0.521。

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今年春訓，奧特曼要設法擠進開季名單。但他至今累積13個打數僅敲2安，打擊率0.154、攻擊指數0.498，狀況仍未起色。奧特曼從上季到現在遭遇的挫折，總教練羅伯斯都看在眼裡，「就像許多年輕球員一樣，當你開始掙扎時，有時很難停止這股下滑的趨勢。」

羅伯斯表示，奧特曼去年為了繳出好表現，承受不少壓力，而團隊也沒辦法幫助他走出困境：「但今年情況不同，他正在一場良性競爭當中，我認為這對他有幫助。他的身體狀況依然保持良好，而且還調整了揮棒的動作，他正在努力讓自己穩下來。」

如果奧特曼在其他29隊，或許早已鎖定名單上的一個名額，然而道奇戰力雄厚，競爭也格外激烈。奧特曼坦言：「或許吧，但這不是我目前的處境，所以沒必要浪費精力去想這些。我的工作還是一樣，就是好好打球，不過度解讀任何事，專心找回自己。」

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