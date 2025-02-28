中職》陽岱鋼首局上場 台上球迷場邊開吵「為什麼不敢回應」

球迷為了旅日球星陽岱鋼在場上大吵，球場工作人員已經上前警告制止。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲／高雄報導〕昨晚所舉行的2025港都台日親善交流戰，台鋼雄鷹對上新潟天鵝之皇，旅日球星陽岱鋼穿著新潟天鵝之皇1號球衣上場。正當球迷即將欣賞陽岱鋼帥氣的打擊時，場邊看台上出現了意外插曲。

就在陽岱鋼準備打擊時，有坐在一壘上方的球迷在場邊大喊：「YOH桑陽回來啊」、「啊！為什麼不敢回應？」正當這句話一出，立刻被台鋼球迷大喊：「閉嘴啦！」白衣襯衫球迷立刻回擊：「下來講啊」、「下來講啊」，台鋼球迷再度回應：「你過來」、「你上來啊。」

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白衣襯衫球迷起身準備要衝上去和球迷理論，立刻被一旁的民眾抓住手臂緊抓不放。雙方罵聲不斷，來來回回，台鋼球迷大喊：「我們是來看球的、閉嘴啦」、「台鋼是你家開的是不是？閉嘴啦」、「現場還有小孩。」白衣襯衫球迷回擊：「你是在靠北喔、低能兒」等字句。

這時，場邊的球場工作人員已經上前警告制止。最後，在陽岱鋼第一局擊出安打後，雙方球迷似乎都壓抑住情緒，吵架聲就此結束，也成為這次台日交流賽的意外插曲。

球迷為了旅日球星陽岱鋼在場上大吵，球場工作人員已經上前警告制止。（記者李惠洲攝）

球迷為了旅日球星陽岱鋼在場上大吵，球場工作人員已經上前警告制止。（記者李惠洲攝）

旅日球星陽岱鋼昨穿著新潟天鵝之皇1號球衣上場，就在陽岱鋼準備打擊時，場邊球迷在看台上大吵。（記者李惠洲攝）

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