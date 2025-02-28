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NBA》萌神降臨！柯瑞12顆三分球、狂飆56分 勇士逆轉魔術奪5連勝

2025/02/28 10:40

柯瑞。（路透）柯瑞。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客魔術，一哥柯瑞（Stephen Curry）狂飆12顆三分球、進帳本季新高56分，率隊克服最多17分落後上演逆轉秀，終場勇士以121：115豪取5連勝。

近況不錯的勇士今天赴魔術踢館，上半場受到對方防守壓制，打得有些艱辛，僅柯瑞一人拿下21分，其餘球員都只有個位數得分進帳，半場打完暫時以52：66落後。反倒是魔術班切羅（Paolo Banchero）打得有聲有色，半場攻下24分，成為球隊領先關鍵。

易籃後，戰況風雲變色，勇士找回三分球準星，打出30：9攻勢，柯瑞單節獨攬22分，波斯特（Quinten Post）也跳出來開火，3節打完勇士反倒取得5分超前。

決勝節勇士一度擴大到雙位數領先，但班切羅、安東尼（Cole Anthony）接力得分，在最後1分多鐘時追到2分落後；隨後柯瑞以三分球還以顏色，加上D.格林（Draymond Green）關鍵籃板還有小裴頓（Gary Payton II）的火鍋，阻斷對手反撲，魔術犯規戰術未果，勇士收下逆轉勝。

勇士今天三分球命中率42.2%，柯瑞投進12顆三分球，進帳56分、4籃板，替補上陣的波斯特貢獻18分。魔術班切羅攻下全隊最高41分、5助攻，F.華格納（Franz Wagner）27分次之。

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