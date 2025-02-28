經典賽》莊陳仲敖曬畫作「星光下的台灣隊」 網讚：被棒球耽誤的藝術家

旅美投手莊陳仲敖27日在社群平台曬出「畫師級作品」。（圖擷自Threads）

郭顏慧／核稿編輯

旅美投手莊陳仲敖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）附加賽台灣隊以6：3擊敗西班牙，晉級2026世界棒球經典賽。賽後旅美投手莊陳仲敖在社群平台曬出「畫師級作品」，引起網友大讚「投手板上的藝術家」。

綜合媒體報導，24歲旅美投手莊陳仲敖熱衷繪畫，時常在社群平台Threads上曬出作品。本月27日凌晨又PO出新作，只見莊陳仲敖將台灣隊賽後全體合照的畫面，以「電繪」方式記錄了下來。

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檢視畫作，除了精準勾勒細節外，莊陳仲敖還把天空渲染為星空，搭配點點繁星，讓星空下的台灣隊更顯耀眼；同時1顆台灣隊招牌「6面6骰子」懸浮在星空中央，意境不俗。

距離比賽結束不到2天，莊陳仲敖就完成了這幅作品。貼文曝光後，立刻吸引逾7萬人次瀏覽，不少粉絲留言大讚，「投手板上的藝術家」、「投手兼藝術家」、「真的是被棒球耽誤的藝術家」、「由勝利投手莊陳親自創作，留下這值得紀念的瞬間」、「很適合製作周邊出來給球員或球迷紀念」。

莊陳仲敖今年受邀參加大聯盟春訓，卻仍為了世界棒球經典賽資格賽返台。資格賽結束後，莊陳仲敖已於26日搭機赴美，投入MLB春訓，他也在賽後受訪時透露，「春訓有機會和林家正搭檔」。

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