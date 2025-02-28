NBA》柯瑞又寫三分神紀錄 美記者大讚：投不進才讓人驚訝

柯瑞今天單場投進12顆三分，攻下56分。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今天再度上演三分神射，單場12顆三分帶領球隊逆轉魔術，除了又寫下一項三分紀錄外，也讓美國記者大讚他讓困難的事情變得簡單，下半場看他失手才比較驚訝。

柯瑞今天投進12顆三分，全場25次出手命中16球，用高命中率攻下本季新高56分，根據《NBC Sports》顯示的數據，他成為聯盟中唯二上演3次單場至少12顆三分球表現的球員，另一位則是前隊友湯普森（Klay Thompson）。

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賽後《The Athletic》記者羅賓斯（Josh Robbins）在X上發文，大讚今天柯瑞的好表現，寫道今天柯瑞單場56分，是他從業25年以來印象最深刻的個人表現之一，下半場看到他投籃沒進反而才會覺得驚訝，他讓困難的事情看起來很簡單。

《The Athletic》勇士隨隊記者史雷特（Anthony Slater）指出，這是柯瑞生涯第14次得分上50分的比賽，也是第26次單場至少命中10顆三分，放眼整個聯盟，個人單場至少10顆三分紀錄，最多也只有9場而已。

此外《ESPN》給出一項巧合的數據，2016年的同一天柯瑞也投進了12顆三分，該場比賽他拿下了46分。

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