經典賽》大會和球隊防護員「內外配合」 王博玄：還是把我們照顧得很好

王博玄精采守備。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕本屆經典賽資格賽落幕後，雖因大會嚴格控管證件引起後續討論，包括防護照顧是否不夠周全，台鋼雄鷹王博玄認為，畢竟這就是大會規定，但他個人覺得在球員在防護這一環受到的照顧不受影響，「大會防護員會和球隊防護員保持一定連繫，我們受到的照顧還是足夠的。」

王博玄在經典賽資格賽打滿4戰，合計15打數敲出全隊最多的8安，打擊率高達5成33，他也發文表達感謝：「能夠在一個充滿愛與溫暖的團隊是一件非常幸福的事，謝謝大家努力創造屬於我們的故事，謝謝教練團、學長、學弟、後勤團隊、防護團隊的照顧，謝謝全台灣支持我們的球迷朋友們。」昨返回母隊台鋼後，王博玄雖然未在和新瀉天鵝之皇的交流賽出場，但賽前各項訓練都沒少，也做好可以上場的準備。

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至於這次由大聯盟主導的WBCQ因證件張數控管嚴格，導致防護、情蒐等後勤人員無法進場，甚至引發球員缺少球隊防護員是否有欠妥當的討論。對此，王博玄則說明大會安排的外籍防護員，是如何和無法到場的台灣隊防護員等醫療團隊「內外配合」，「還是很積極地在照顧我們，把我們照顧得很好。」

台灣隊防護員和隊醫雖因沒有證件進不了球場，王博玄說：「但他們都會在飯店提早開防護室給我們，好比我們表定下午2點半出發，可能早上11、12點就可以到防護室，請他們幫忙做伸展。球員回到飯店後可能晚上11、12點去防護室放鬆治療，他們也會忙到凌晨1、2點」。

至於大會為每隊配置的防護員，王博玄則說，場上的一些急性處理，像是冰敷或是貼紮，其實大會防護員能做的也不多，「像我自己在這次手指有受傷，就去找他拿冰塊冰敷，後續物理治療再回飯店找球隊防護員處理。」

「我覺得大會提供的防護員和另一位隨隊裝備人員，其實都還滿融入我們團隊，每次下車回到飯店，都會看到大會防護員去跟球隊防護員回報每位選手的狀況，看後續要做什麼處理」。王博玄說。

儘管因大會規定嚴格，包括從全隊上、下車都必須檢查是否有證件，但王博玄認為，「沒有辦法，就是規定，而且取捨上也不容易，畢竟每一位都很重要。」但至少在防護這一環，王博玄認為不受影響，「球隊的防護員和隊醫，真的還是很積極在照顧我們，想盡辦法用他們的方式照顧到每一個人」。

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