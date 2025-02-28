NBA》苦！約基奇超高命中率32分大三元 仍難救主力全員打鐵的金塊

約基奇。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕金塊今作客公鹿主場，當家MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）16投13中，繳出32分大三元成績單，但金塊其餘主力球員瘋狂打鐵，終場以112：121不敵公鹿。目前金塊戰績38勝20敗，暫居西部第4。

上半場雙方呈現拉鋸戰，公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo ）、庫茲馬（Kyle Kuzma）與羅培茲（Brook Lopez）皆得分上雙；而約基奇則是一人8投7中進帳18分，還外帶10籃板5助攻。然而扣掉約基奇，金塊團隊命中率是低迷的36.9%，即便如此，金塊半場打完仍舊取得57：54的領先。

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易籃後，約基奇持續穩定輸出，但金塊外圍手感仍舊冰冷，單節12投僅2中；反觀公鹿下起三分雨，三分球9投5中，打出30：24攻勢，三節打完以84：81逆轉超前金塊。決勝節公鹿格林（AJ Green）和特倫特（Gary Trent Jr.）輪流開火，逐漸將比分拉開，金塊無力反撲，在客場吞敗。

約基奇今天上場37分鐘，16投13中砍下32分14籃板10助攻，拿下本季第27次大三元，但金塊其他主力手感不佳，穆雷（Jamal Murray）20投9中攻下20分，小波特（Michael Porter Jr.）22投5中拿12分，戈登（Aaron Gordon）13投4中拿9分，魏斯布魯克（Russell Westbrook）13投4中拿10分。此外，金塊團隊三分命中率僅24.2%，也成為敗因之一。

公鹿方面，亞德托昆波28分為全隊最高，外帶19籃板7助攻。羅培茲22分4籃板，里拉德（Damian Lillard）19分4助攻，庫茲馬16分9籃板5助攻，特倫特板凳挹注15分3抄截。

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