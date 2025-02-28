MLB》新球季回歸二壘與沃爾普合作 洋基球星奇澤姆：最佳二游搭檔

奇澤姆。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基27歲球星奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）今年回到熟悉的二壘防區，將與沃爾普（Anthony Volpe）攜手鞏固內野中線，而在熱身賽期間的數度配合，讓奇澤姆有自信的直言他們是最佳的二游搭檔。

奇澤姆生涯在大聯盟歷經5年賽季，一共可守4個守備位置，其中又以中外野與二壘的鎮守場次最多，而在托瑞斯（Gleyber Torres）休賽季轉戰老虎後，今年球季又將從三壘移回二壘防區。

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目前奇澤姆4場的熱身賽皆以二壘手出賽，13次的守備機會沒有失誤產生，也成功上演3次的雙殺，包含今天面對費城人的熱身賽，在2局下半與沃爾普攜手合作的「6-4-3」雙殺守備。

今天的先發投手羅冬（Carlos Rodón）大讚奇澤姆的運動能力很出色，「你以前會看到Jazz守三壘，但今年把他拉回來守起來相對自在的二壘，他真的是一個很守備能力很強的防守者，也是一個很優秀的運動員，創造許多不可置信的守備。」

奇澤姆經過這幾場下來與沃爾普的配合後，相當有自信的表示他們在守備端，可能會成為整個聯盟最佳的二游搭檔，「而且我對於我們的預測，我認為我們也有可能會製造聯盟最多的雙殺守備。」

而近年在游擊防區竄起的沃爾普也稱讚奇澤姆，坦言他傳出來的球就跟砲彈一樣，「我覺得二壘這個守位真的被低估了，你必須有很好的臂力去做這些需要轉身的動作。也因為他的個性，他很想和隊友做溝通，並在球擊出前也會預先設想好該怎麼處理，這都是他所具備的能力與天賦。」

沃爾普。（法新社）

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