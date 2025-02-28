木聯》比WBCQ更短促 青棒投手壘上無人12秒須出手

高中木棒聯賽，壘上無人時，投手須於12秒內投球，違例計1壞球，12秒的認定以裁判的判決為準。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕中職投球時間限制為壘上無人投手需在20秒內出手，壘上有人則是25秒，而經典賽資格賽（WBCQ）比照大聯盟規則，壘上無人、壘上有人分別為15秒、18秒，差距不小。

另外，經典賽資格賽規定該打席有結果後，投球計時器會從30秒開始倒數，催促下一位打者趕快站上打擊區，並在倒數剩8秒時必須準備好打擊，捕手須在倒數9秒前就位，中職現階段的作法是，該打席結束後，下一打席待投打就定位才開始執行投球秒數計時。

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比賽縮時政策不只在各國職棒和國際賽實行，高中木棒聯賽也有相關規定，翻閱木聯規章，壘上無人時，投手須於12秒內投球，違例計1壞球，12秒的認定以裁判的判決為準，壘上有人則無限制。

由於木棒聯賽並沒有設置投球計時器，因此，所謂的「以裁判的判決為準」，作法是二壘審拿碼表倒數計時裁定，不過這幾天嘉義市立棒球場賽事，都沒有出現投手超時違例被計壞球的狀況。

另外，木聯規章明定，比賽換局時球員要快速奔跑進退場，須在90秒內完成，守方必須將球放在投手板上，不得任意丟放或交給裁判。

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