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TPBL》攻城獅補強找來他的前隊友 努利讚：他的球風很全面

2025/02/28 11:51

新竹御嵿攻城獅球團今宣布洋將薛斯基正式加盟。（攻城獅提供）新竹御嵿攻城獅球團今宣布洋將薛斯基正式加盟。（攻城獅提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕新竹御嵿攻城獅球團今宣布洋將薛斯基（Nate Laszewski）正式加盟。薛斯基現年25歲，身高208公分、體重107公斤，場上位置為大前鋒，他將披上14號戰袍。

薛斯基來自美國佛羅里達，NCAA時期效力於籃球名校聖母大學（University of Notre Dame），場均貢獻9.9分、5.8籃板，三分球命中率達38％。自聖母大學畢業後，薛斯基與NBA印第安那溜馬隊簽下夏季聯賽合約，在NBA夏季聯賽留下3場出賽記錄，場均攻下4.7分2籃板。

結束NBA夏季聯賽之旅後，薛斯基展開旅外生涯，先是轉戰義大利甲級籃球聯賽，效力Happy Casa Brindisi，薛斯基在義甲時期繳出場均8.8分、3.9籃板，三分線命中率高達46％。接著薛斯基在24-25賽季效力於希臘甲級籃球聯賽Aris Midea Thessaloniki，場均貢獻7.2分、3籃板，也是攻城獅洋將努利的前隊友。

球隊總經理張樹人表示：「薛斯基是一位非常聰明的團隊型球員，具備優秀的三分外線能力，也有一定的切入突破能力。更重要的是，他擅長閱讀比賽並為隊友製造機會。期待在他加入後，能幫助攻城獅在下半季取得更好的成績。」

洋將努利也對這位「前隊友」讚譽有加，努利興奮地說：「薛斯基的球風很全面，內外兼具威脅性。而且私底下也非常好相處，是位不可多得的好隊友，很期待能再次跟他在場上聯手！」

談到對於薛斯基的期待，總教練威森認為：「薛斯基能夠勝任四、五號位的工作，在擋拆攻擊時他能往外圍拉，也能下滑至籃下，且在場上總是能展現最積極的一面。除此之外，我也希望在薛斯基加盟後能刺激隊上的洋將更有競爭力。我相信薛斯基的球風能幫助攻城獅在攻守兩端展現不同的面貌，讓我們能用更多元的策略來迎戰未來賽事。」

這是薛斯基首次來到亞洲職籃賽場，薛斯基說：「我知道球隊一直在進步中，正在往對的方向前進，我希望能在籃板、得分、防守端都能為球隊貢獻，並迅速融入團隊，團結地拿下每一勝！」

薛斯基已於本週二抵達台灣，並投入團隊訓練，將有機會於3月1日客場對戰桃園台啤永豐雲豹之役初登場。

新竹御嵿攻城獅球團今宣布洋將薛斯基正式加盟。（攻城獅提供）新竹御嵿攻城獅球團今宣布洋將薛斯基正式加盟。（攻城獅提供）

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