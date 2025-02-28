NFL》超級盃難堪表現心有不甘！酋長10屆明星近端鋒凱爾西續戰2025

凱爾西。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕堪薩斯酋長在月初第59屆超級盃遭到費城老鷹復仇，陣中10屆明星近端鋒，也是流行天后泰勒絲（Taylor Swift）男友的凱爾西（Travis Kelce）是否就此退休，也成為關注焦點。不過今天證實，凱爾西將續戰2025年賽季。

在節目《The Pat McAfee Show》中，主持人、前NFL明星棄踢員麥卡菲（Pat McAfee）公佈來自凱爾西的簡訊，證實他將回歸的消息，「我肯定會回來，這個休季我要讓自己進入生涯最佳狀態，並重新站上巔峰。上場比賽的表現讓我心裡很不是滋味，無論是自己的發揮，或是我帶領隊友的方式，我不能就這樣結束！」

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而在稍晚，凱爾西與哥哥、前老鷹傳奇中鋒J.凱爾西（Jason Kelce）共同主持的節目《New Heights》，也在X上發文確認，凱爾西將再戰生涯第13個賽季，而凱爾西本人也將在下週於節目裡進一步談論他的決定。

現年35歲的凱爾西生涯入選10屆職業盃、4次年度第一隊及3度年度第二隊。然而上季他的表現有所下滑，在超級盃中也僅累積4次接球，推進39碼，甚至在場上還多次出現擋人漫不經心的畫面。如今凱爾西將續戰2025年賽季，持續與馬霍姆斯（Patrick Mahomes）合作拚冠。

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