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NBA》「6人戰隊」有解了？ 尼克中鋒羅賓森復出在即

2025/02/28 12:28

羅賓森有望在近期迎來賽季初登場。（資料照，美聯社）羅賓森有望在近期迎來賽季初登場。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕在希波鐸（Tom Thibodeau）執教下，「狂操主力、不愛用替補」成為了尼克近年特色，被球迷戲稱為「6人戰隊」，不過這個現象近期有機會緩解，因為禁區悍將羅賓森（Mitchell Robinson），最快明日就可以復出。 

羅賓森因為腳踝動刀的關係，賽季至今尚未有出賽紀錄，不過近期他的可出賽狀態已經升級成「Questionable」，對此《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，羅賓森很有可能下一戰對熱火的比賽，就可以復出。

尼克在休賽季交易來了湯斯（Karl-Anthony Towns），成為球隊本季的主力中鋒，而在羅賓森復出後，預期可以從板凳上分擔湯斯的上場時間。

《Yahoo Sports》記者貝爾（Jack Baer）認為，羅賓森復出的正是時候，因為禁區替補Ariel Hukporti才傳出半月板受傷，需要休息4至6週，羅賓森正好有望補上空缺。

據統計，尼克是全聯盟最依賴先發5人的球隊，湯斯、布朗森（Jalen Brunson）、阿努諾比（OG Anunoby）、哈特（Josh Hart）、布里吉斯（Mikal Bridges）5人本季一共一起打了826分鐘，是全聯盟最多，與第二名的灰狼相差將近300分鐘，羅賓森過去曾是尼克先發中鋒，復出後除了可以補上禁區板凳，也有機會分擔先發的上場時間。

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