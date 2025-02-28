晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》厄文攻全隊最高25分 獨行俠擊敗近況慘澹的黃蜂中止2連敗

2025/02/28 12:56

厄文今天攻下全隊最高25分，幫助獨行俠中止2連敗。（美聯社）厄文今天攻下全隊最高25分，幫助獨行俠中止2連敗。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎戰黃蜂的獨行俠，靠著厄文（Kyrie Irving）攻下全隊最高25分的帶領下，幫助獨行俠以103：95擊敗黃蜂中止2連敗，而黃蜂除了苦吞5連敗外，近19場也只拿下3勝。

雙方在上半場戰況膠著，獨行俠在次節結束僅領先黃蜂1分，直到第3節中段，艾克森（Danté Exum）、厄文（Kyrie Irving）和布朗（Moses Brown）攜手合作拉開些許分差，第3節73：67領先黃蜂。

到了比賽末節，黃蜂發起攻勢，在布里吉斯（Miles Bridges）與威廉斯（Mark Williams）的帶領下，2度幫助球隊扳平比數，但獨行俠也靠著厄文與「K湯」湯普森（Klay Thompson）的火力支援再度要回領先優勢，澆熄黃蜂反攻氣焰，將勝利留在自家主場。

厄文本場比賽拿下25分9籃板，其中18分是在下半場取得，而與球隊簽下10天短約的布朗今天迎來在獨行俠的首場先發，出賽將近31分鐘繳出20分與11籃板的優異表現，湯普森12投6中、包括4記三分球也有18分入袋。

黃蜂部分，威廉斯單場18投10中，砍下全場最高26分與16籃板，布里吉斯緊隨其後進帳20分與12籃板，史密斯（Nick Smith Jr.）與辛普森（KJ Simpson）分別有12分與11分。

威廉斯砍全場最高26分，可惜無法助隊獲勝。（路透）威廉斯砍全場最高26分，可惜無法助隊獲勝。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中