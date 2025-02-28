NBA》厄文攻全隊最高25分 獨行俠擊敗近況慘澹的黃蜂中止2連敗

厄文今天攻下全隊最高25分，幫助獨行俠中止2連敗。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎戰黃蜂的獨行俠，靠著厄文（Kyrie Irving）攻下全隊最高25分的帶領下，幫助獨行俠以103：95擊敗黃蜂中止2連敗，而黃蜂除了苦吞5連敗外，近19場也只拿下3勝。

雙方在上半場戰況膠著，獨行俠在次節結束僅領先黃蜂1分，直到第3節中段，艾克森（Danté Exum）、厄文（Kyrie Irving）和布朗（Moses Brown）攜手合作拉開些許分差，第3節73：67領先黃蜂。

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到了比賽末節，黃蜂發起攻勢，在布里吉斯（Miles Bridges）與威廉斯（Mark Williams）的帶領下，2度幫助球隊扳平比數，但獨行俠也靠著厄文與「K湯」湯普森（Klay Thompson）的火力支援再度要回領先優勢，澆熄黃蜂反攻氣焰，將勝利留在自家主場。

厄文本場比賽拿下25分9籃板，其中18分是在下半場取得，而與球隊簽下10天短約的布朗今天迎來在獨行俠的首場先發，出賽將近31分鐘繳出20分與11籃板的優異表現，湯普森12投6中、包括4記三分球也有18分入袋。

黃蜂部分，威廉斯單場18投10中，砍下全場最高26分與16籃板，布里吉斯緊隨其後進帳20分與12籃板，史密斯（Nick Smith Jr.）與辛普森（KJ Simpson）分別有12分與11分。

威廉斯砍全場最高26分，可惜無法助隊獲勝。（路透）

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