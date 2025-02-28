NBA》鵜鶘「怪物狀元」生涯首度大三元！ 狠賞太陽3連敗

威廉森、杜蘭特。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕鵜鶘「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）在今天面對太陽拿下27分10籃板11助攻，生涯第一次拿下「大三元」，率隊以124：116取下勝利。

太陽今天面對鵜鶘擺出波爾（Bol Bol）、理查斯（Nick Richards）的雙塔陣容，但威廉斯依舊以他的機動性與噸位在禁區橫行無阻，上半場就拿下12分、6籃板、7助攻的全能表現，不過上半場一度領先18分的鵜鶘被地主太陽反撲，半場打完太陽反而是領先1分的那方。

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第三節太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）獨拿11分，助隊將領先拉開到3分差，但第四節威廉森開始撕裂太陽防線，單節豪取12分外帶2籃板2助攻，幫助鵜鶘踢館成功，收下3連勝，並賞太陽3連敗，下場比賽兩隊將要再次交手。

威廉斯本場拿下27分10籃板11助攻，生涯首次獲得大三元，Karlo Matkovic收下17分10籃板，米希（Yves Missi）11分10籃板，麥卡倫（CJ McCollum）19分，墨菲（Trey Murphy III）18分；太陽布克（Devin Booker）拿下全隊最高36分7籃板9助攻，理查斯10分16籃板，瓊斯（Tyus Jones）15分12助攻，杜蘭特28分5籃板。

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