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經典賽》殺進會內賽 富邦發270萬獎勵金感謝悍將成員

2025/02/28 13:04

富邦發270萬獎勵金給經典賽資格賽的悍將成員。（富邦悍將提供）富邦發270萬獎勵金給經典賽資格賽的悍將成員。（富邦悍將提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕2025WBCQ經典賽資格賽，台灣隊最終在附加賽以6:3擊敗西班牙，成功為台灣取得重返明年WBC經典賽會內賽參賽資格，富邦悍將今宣布將頒發總獎金270萬元給本次表現傑出的富邦成員，包括球員張育成、李宗賢、曾峻岳、李東洺及打擊教練高國輝各50萬元，防護員吳宥鍀與訓練員高挺耀各10萬元，感謝悍將們為國爭光。

經典賽資格賽在臺北大巨蛋進行，雖然過程經歷許多挑戰，但最終仍順利取得2026年經典賽參賽門票，其中悍將成員們的亮眼表現更是令全台球迷感到驕傲。「悍將戰神」張育成擔任台灣隊第4棒中心棒次，四場比賽皆繳出長打貢獻，首戰先以全壘打轟下台灣隊本屆首分帶動士氣，最終附加賽更是為台灣隊打下勝利打點；內野手李宗賢在對南非的賽事中，九局上代打敲出2分全壘打，並多次以美技守備拿下出局數，攻守俱佳幫助台灣隊拿下勝利；投手李東洺則同樣在對南非之役，緊急接替傷退的先發投手登板，為台灣隊穩住領先戰局；「守護神」曾峻岳在附加賽中以連續15顆火球連發，飆出3次三振為台灣隊守住勝利拿下救援成功，精彩表現讓全場驚嘆。

繼12強賽事後再度擔任打擊教練的高國輝，是本次悍將成員及台灣隊打擊好表現的幕後功臣，英雄背後的後勤團隊更是勞苦功高，防護員吳宥鍀、訓練員高挺耀，克服多重挑戰讓選手們無後顧之憂的出賽，同樣是台灣隊的重要人物。

富邦是國內最挺體育的企業之一，長期支持國內三級棒球發展，建立棒球運動人才庫，自1993年起富邦金控支持「富邦公牛隊」，迄今已長達32年。此外，子公司富邦育樂及富邦文教基金會、富邦慈善基金會多次合作，共同關懷偏鄉台東紅葉國小、新竹五峰國小等多支國內基層棒球隊，包括舉辦公益棒球營、捐贈交通車、二手訓練球具、資助賽事經費、營養品補充，也多次帶團北上實際觀賞職棒運動，以實際行動支持基層棒球。

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