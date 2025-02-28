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木聯》台東體中2：0完封東石高中 拿下季軍平隊史最佳紀錄

2025/02/28 13:28

113學年度高中木棒聯賽台東體中拿下季軍。（學生棒球聯盟提供）113學年度高中木棒聯賽台東體中拿下季軍。（學生棒球聯盟提供）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕113學年度高中木棒聯賽今天上午進行季軍戰，台東體中靠4名投手聯手封鎖東石高中打線，加上方品嚴、朱盟各打下1分打點，最終東體就以2：0完封東石，拿下最平隊史最佳的第3名成績，東體在前年首獲第3名。

東體先發投手陽宇投2局退場，曾睿豪接手投1局、李育朋投3局、黃宇昇投1局順利守成，4名投手依序登板都無失分，勝投記在李育朋帳上，此役黃宇昇飆速147公里；方品嚴在4局下掃出二壘安打，朱盟在5局下適時敲安，兩人各進帳1分打點，投打都有關鍵人物適時跳出來扮英雄。

東體總教練陳峰岳表示，這場全隊將士用命，只要一有狀況就立即換投，可以用的投手全部推上去，東石最難對付的就是前3棒打者，因此最後一局把最重要的責任交給黃宇昇，最關鍵的打擊是方品嚴，雖然才高一，但初生之犢不畏虎，在大賽表現毫不生澀。

東體拿到第3名平隊史最佳紀錄，陳峰岳說，學生表現得很好，雖然高三球員比較少，一開始評估戰力可能會有點受限，不過高一、二球員適時頂上來，整個戰力也有上來，高三畢業球員後，期待高一、二球員的表現。

李育朋前天8強戰對鶯歌工商投出5局無安打比賽，今天季軍戰對東石中繼3局無失分，3天奪2勝，拿下大會最佳投手獎，今年高三畢業的他還在可慮是否選秀，如果接下來玉山盃和王貞治盃表現不錯就會出來選。

113學年度高中木棒聯賽台東體中拿下季軍。（學生棒球聯盟提供）113學年度高中木棒聯賽台東體中拿下季軍。（學生棒球聯盟提供）

113學年度高中木棒聯賽台東體中拿下季軍。（學生棒球聯盟提供）113學年度高中木棒聯賽台東體中拿下季軍。（學生棒球聯盟提供）

台東體中左投李育朋拿下投手獎。（學生棒球聯盟提供）台東體中左投李育朋拿下投手獎。（學生棒球聯盟提供）

台東體中方品嚴在第4局擊出突破僵局的關鍵安打，進帳1分打點。（學生棒球聯盟提供）台東體中方品嚴在第4局擊出突破僵局的關鍵安打，進帳1分打點。（學生棒球聯盟提供）

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