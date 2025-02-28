木聯》去年4戰全敗→今年全國第4名 東石教頭曾翊誠感慨萬千

113學年度高中木棒聯賽東石高中拿下第4名。（學生棒球聯盟提供）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕去年高中木棒聯賽東石高中在第一階段賽事4戰全敗，連1勝都沒拿到就慘遭淘汰，今年全隊脫胎換骨一路挺進4強，今天季軍戰對台東體中雖以0：2落敗，不過在參賽42支隊伍名列第4，表現令人激賞。

從去年4戰全敗到今年全國第4，東石總教練曾翊誠說，「這一年來大家真的很團結，從上一屆開始這種團結的力量一直都沒有出現，必須說這是我的責任，過往這些選手並非我所一手招攬入隊的，現在這一批選手多數是我一手帶進來的，他們知道曾教練要的是什麼，球隊要贏球、要走向更好的方向唯有團結，他們有把這件事情做好。」

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曾翊誠執教東石青棒兩年多，球隊脫胎換骨，他說，必須肯定孩子們的努力，這半年來很多艱辛的過程大家都在忍耐，「說真的，雖然沒有打到冠軍戰，不過我還是跟選手說，你們真的不簡單，要為自己感到驕傲，努力會有回報，沒有努力就沒辦法有回報，打棒球可以讓你的境界提升。」

東石青棒在15年前木棒聯賽拿到第3名為隊史最佳戰績，今年第4名為次佳，曾翊誠說，帶隊這幾年來有開心也有難受的事，希望未來艱苦難受的事能逐漸減少，然後孩子們能跟曾教練一起打拚，「這成績超過預期太多了，這是孩子們給我的美好回憶，相信以後他們畢業再回到球隊，遇到曾教練一定會拿出來講這段美好往事，永遠也講不完的話題。」

113學年度高中木棒聯賽東石高中拿下第4名。（學生棒球聯盟提供）

東石青棒總教練曾翊誠（左）。（學生棒球聯盟提供）

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