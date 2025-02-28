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中職》聯盟公布2025年完整賽程！大巨蛋賽事增至52場

2025/02/28 14:05

今年大巨蛋場次增加至52場。（資料照，記者陳逸寬攝）今年大巨蛋場次增加至52場。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中華職棒36年例行賽即將到來，今年的開幕戰將在3月29日在臺北大巨蛋舉行，由去年的台灣大賽組合統一7-ELEVEn獅和中信兄弟交戰，為嶄新賽季揭開序幕。中華職棒在去年正式啟用大巨蛋作為比賽場地，每場賽事都吸引上萬球迷進場支持，今年大巨蛋場次增加至52場，期待今年的大巨蛋賽事能延續去年帶來的效應，讓進場人數突破紀錄。

今年一軍例行賽共安排360場賽事，每隊出賽120場，主、客場各60場賽事，臺北大巨蛋全年賽事增加至52場，六隊皆有主場賽事安排在此，味全龍16場、中信兄弟13場、樂天桃猿7場、統一7-ELEVEn獅6場、富邦悍將6場、台鋼雄鷹4場。

3月30日展開一日三地賽事，臺北大巨蛋繼續由中信兄弟擔任主隊交手富邦悍將，統一7-ELEVEn獅則回到台南大本營迎戰台鋼雄鷹，而樂天桃猿也將在樂天桃園棒球場和味全龍交戰。4月2日味全龍在天母主場首戰將對上台鋼雄鷹，新莊球場首戰則是由富邦悍將和來訪的中信兄弟進行比賽。4月4日來到台中洲際棒球場，中信兄弟回到台中主場三連戰要面對的是統一7-ELEVEn獅，而台鋼雄鷹在主場高雄澄清湖棒球場則要和樂天桃猿進行三連戰。

嘉義市立棒球場今年首戰將在5月2日舉行，由中信兄弟作客交手主隊台鋼雄鷹。接著5月9日是本季花蓮球場首戰，三連戰將由富邦悍將交手統一7-ELEVEn獅，花蓮的球迷朋友千萬別錯過！今年斗六球場的賽事僅安排2場在下半季進行，7月15、16日由台鋼雄鷹和味全龍交戰。8月再次前進後山，8月5日為今年首場台東球場賽事，台鋼雄鷹擔任主場球隊和富邦悍將進行後山之戰。

今年共11座球場可以欣賞到精彩的六隊交戰，中華職棒在各地舉行賽事，希望有更多的球迷朋友能踴躍進場支持最熱血的運動賽事，全新的中華職棒新球季即將迎來，和我們一起延續去年的棒球熱潮，熱情迎接中華職棒36年的到來吧。

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