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NBA》40歲一樣猛！詹姆斯飆33分 湖人擊退灰狼奪4連勝

2025/02/28 14:20

詹姆斯與東契奇。（美聯社）詹姆斯與東契奇。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今天在主場迎戰灰狼，一哥詹姆斯（LeBron James）飆出全場最高33分，加上里維斯（Austin Reaves）有23分進帳，率隊以111：102擊退灰狼，收下4連勝。

近況不錯的湖人今天在主場迎戰灰狼，當家一哥詹姆斯上半場繳出19分，寶刀未老的他還上演扣籃秀，讓全場球迷瘋狂；而近期才透過交易披上紫金戰袍的東契奇（Luka Doncic）也逐漸融入球隊，前役繳出大三元，今天在上半場也有13分、7籃板，助隊兩節打完取得58：47領先。

灰狼方面，上半場只有「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）一人得分上雙，他拿下13分，團隊三分球命中率只有28.0%，讓他們陷入苦戰。

易籃後，湖人持續擴大領先，但在第3節還剩5分21秒時，愛德華茲因為吞下第2次技術犯規遭驅逐出場。即便如此，灰狼仍靠著其他人的發揮持續緊追，香農（Terrence Shannon Jr.）、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）接力得分，帶隊打出8：0攻勢，也趁著對方得分荒一舉追到3分差。

不過，湖人很快穩住陣腳，東契奇飆進超高難度三分球，加上詹姆斯接力得分，助隊持續保持優勢，沒讓對手上演逆轉秀。

湖人今天4人得分上雙，詹姆斯繳出33分、17籃板，里維斯23分、5助攻，東契奇貢獻21分、13籃板、5助攻；灰狼替補上陣的香農貢獻全隊最高25分，愛德華茲拿下18分。

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