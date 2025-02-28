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經典賽》德國隊28人名單有10位美國人 包含網壇名將阿格西之子

2025/02/28 18:40

傑登．阿格西。（取自WBSC官網）傑登．阿格西。（取自WBSC官網）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽資格賽B組賽事，將在當地時間3月2日至6日於美國亞利桑那圖森（Tucson）開打。德國隊也公布28人名單，除了網壇名將阿格西（Andre Agassi）的兒子傑登．阿格西（Jaden Agassi），以及曾待過大聯盟多年的33歲右投威特葛倫（Nick Wittgren）。

根據經典賽的官網顯示，德國隊的28人名單中，有16名出生於德國的選手，10位出生於美國的球員，另各有1位選手出生於巴西、澳洲。

德國隊的美裔球員中，除了傑登．阿格西與特葛倫外，還有左投馬丁森（Jordan Martinson）、左投索莫（Tommy Sommer）、右投馮·沙曼（Duke Von Schamann）；野手部分有鮑姆加特（Simon Baumgardt）、布倫克（Eric Brenk）、羅素（Tristan Russell）、鄧恩（Lucas Dunn）、盧茲（Donald Lutz）。

傑登．阿格西在2021至2023年在南加州大學（USC）校隊投球，近期的選秀聯盟（MLB Draft League）出賽6場，投出防禦率2.96佳績。

威特葛倫。（資料照，法新社）威特葛倫。（資料照，法新社）

本屆WBC資格賽預計擔任德國隊牛棚主力的威特葛倫，曾在大聯盟擁有8年資歷，效力過馬林魚、守護者、紅雀、皇家等球隊。威特葛倫前一次在大聯盟賽場是在2023年皇家時期，該年出賽27場，交出1勝、2中繼成功，防禦率4.97的成績。威特葛倫生涯在大聯盟合計出賽314場，只有1場為先發，合計有20勝15敗、53次中繼成功，平均防禦率4.04。

現年36歲的外野手盧茲雖然出生於美國紐約的沃特敦（Watertown），幼時隨家人赴德國居住，他在2014年紅人時期登上大聯盟舞台，成為史上第一位在德國長大的大聯盟選手。盧茲生涯在大聯盟兩個賽季，合計出賽62場，累積1轟、9打點，平均打擊率2成11；盧茲近年則轉往澳職布里斯本俠盜發展。

現年25歲的鄧恩是內、外野都能守的工具人，有4年美職小聯盟資歷，去年在教士隊2A出賽29場，交出5打點、打擊率2成的表現。鄧恩在小聯盟合計出賽365場，累積20轟、163分打點，平均打擊率2成29。

德國隊在本屆WBC資格賽B組與哥倫比亞、中國、巴西同組，這4隊要爭取2張經典賽會內賽門票。德國隊首戰就要碰上中國隊。

鄧恩。（資料照，法新社）鄧恩。（資料照，法新社）

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