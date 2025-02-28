木聯》穀保家商挑戰三連霸夢碎 平鎮高中勇奪隊史第6冠

113學年度高中木棒聯賽平鎮高中勇奪隊史第6冠。 （學生棒球聯盟提供）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕113學年度高中木棒聯賽今天冠軍戰平鎮高中強碰穀保家商，平鎮在6局下靠對方投手群陣腳大亂一口氣進帳3分，最終就以6：5險勝穀保，平鎮勇奪隊史第6座冠軍，穀保挑戰三連霸夢碎。

1局上穀保率先發動攻勢，開路先鋒劉承佑敲安並趁對方右外野手接球失誤，一口氣進佔二壘，在靠隊友張乙安擊出內野滾地球和暴投跑回第1分，下個半局平鎮反攻，兩出局一、三壘有人，江庭毅擊出三壘安打帶有2分打點反超前。

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2局下平鎮攻勢再起，高宥軒安打再靠隊友滾地球上到二壘，接著穀保投手郭宸安暴投，高宥軒連奔兩個壘包回到本壘攻得平鎮第3分。3局上穀保靠2次保送和張乙安、陳宸杰適時安打，兩人各進帳1分打點追平比分。

6局下平鎮進攻，該局首棒打者江庭毅擊出二壘安打，穀保中繼投手楊辰浩先後投出4次保送，加上接手的王銘賢投手犯規，平鎮兵不血刃進帳3分取得領先。

7局上穀保靠劉承佑、張乙安的安打，加上對方中外野手接球失誤先追回2分，無奈後續攻勢乏力以1分之差飲恨落敗。

平鎮高中5棒捕手江庭毅單場掃出兩支長打，成為球隊奪冠關鍵人物。（記者羅志朋攝）

穀保中繼左投楊辰浩。（學生棒球聯盟提供）

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