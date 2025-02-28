晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

台日賽》古林睿煬因傷起步慢不是壞事 餅總很早就掌握

2025/02/28 17:21

古林睿煬。（記者陳逸寬攝）古林睿煬。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕日本火腿隊古林睿煬趕不上來台灣的交流賽，明天無緣對上老東家統一獅，獅隊總教練林岳平認為不是壞事，至少不是發生在日職的公辦熱身賽，這也能幫助他提早適應日本的節奏。

古林睿煬原本是資格賽台灣隊成員，但在春訓初期弄傷右腹斜肌，身兼台灣隊投手教練的餅總很清楚受傷日期是「1/26」，「那是過去我沒掌握過的傷，是新傷。」餅總很早就知道古林趕不上資格賽，之後再推算進牛棚的時間點，推算要投3月1日交流賽有點勉強。

餅總表示，古林的傷並不嚴重，但這種傷的部位對有力量的投手來說滿危險的，火腿用高規格的方式重新為他調整，割愛這次比賽。

古林的受傷可能跟適應新環境有關係，餅總解析，他在適應新環境過程中，身體產生不同的節奏，「我認為這不是壞事。如果在公辦熱身賽受傷，也許半季就不見了。」

沒能在日本火腿交流賽登板，古林睿煬今也表示滿可惜的，不過目前的身體恢復和牛棚都不錯，也很習慣日本的環境，「回到熟悉的地方（台灣），心情會很放鬆、很自在。」

古林睿煬盡地主之誼，今天練球前招待火腿隊選手鳳梨酥和手搖飲，他說，隊友們來台灣，想說準備一些有名的東西讓大家品嚐看看。

古林睿煬。（記者陳逸寬攝）古林睿煬。（記者陳逸寬攝）

統一獅總教練林岳平。（記者陳逸寬攝）統一獅總教練林岳平。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中