台日賽》古林睿煬因傷起步慢不是壞事 餅總很早就掌握

古林睿煬。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕日本火腿隊古林睿煬趕不上來台灣的交流賽，明天無緣對上老東家統一獅，獅隊總教練林岳平認為不是壞事，至少不是發生在日職的公辦熱身賽，這也能幫助他提早適應日本的節奏。

古林睿煬原本是資格賽台灣隊成員，但在春訓初期弄傷右腹斜肌，身兼台灣隊投手教練的餅總很清楚受傷日期是「1/26」，「那是過去我沒掌握過的傷，是新傷。」餅總很早就知道古林趕不上資格賽，之後再推算進牛棚的時間點，推算要投3月1日交流賽有點勉強。

請繼續往下閱讀...

餅總表示，古林的傷並不嚴重，但這種傷的部位對有力量的投手來說滿危險的，火腿用高規格的方式重新為他調整，割愛這次比賽。

古林的受傷可能跟適應新環境有關係，餅總解析，他在適應新環境過程中，身體產生不同的節奏，「我認為這不是壞事。如果在公辦熱身賽受傷，也許半季就不見了。」

沒能在日本火腿交流賽登板，古林睿煬今也表示滿可惜的，不過目前的身體恢復和牛棚都不錯，也很習慣日本的環境，「回到熟悉的地方（台灣），心情會很放鬆、很自在。」

古林睿煬盡地主之誼，今天練球前招待火腿隊選手鳳梨酥和手搖飲，他說，隊友們來台灣，想說準備一些有名的東西讓大家品嚐看看。

古林睿煬。（記者陳逸寬攝）

統一獅總教練林岳平。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法