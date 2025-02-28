中職》岱鋼、大王相見歡 「全中文」交流還聊起陳文杰

陽岱鋼和王柏融。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹和陽岱鋼所屬的新瀉天鵝之皇隊，今天進行第2場交流賽，賽前「台鋼大王」王柏融特別去跟「岱鋼學長」致意，也留下兩人開心互動的同框照；面對媒體好奇兩人互動是用國語或日語，王柏融笑說：「國語啦，我的日語沒那麼行，全中文。」

38歲的陽岱鋼在2006至2016年效力日職火腿鬥士，當是在陣中是人氣球星，而31歲的王柏融則在2019至2023年於火腿鬥士發展，也獲日媒封為台灣至寶。儘管兩人在火腿時期並無交集，王柏融則說，在2017年亞冠賽時就有同隊，「後去日本比賽也都碰到，遇到時都會打招呼。學長也很客氣，有問題請教他，都會給我意見。」

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由於陽岱鋼長年在日職發展，兩人寒喧時也讓在遠處拍攝的媒體好奇是用何種語言在交流，結果王柏融揭曉答案是國語。而期間陽岱鋼還比畫起動作，原本以為是在討論打擊動作，王柏融說：「沒有啦，當時剛好是（陳）文杰在打擊，他是在講文杰腳的站位問題。」

此外，新瀉天鵝之皇監督武田勝在王柏融旅日時期，也曾擔任火腿投手教練，王柏融就說：「以前在打擊練習BP時，都是他（武田勝）餵球給我們打，這次他也開玩笑問說，要不要餵球給我打？」王柏融過去的隊友黑羽根利規，目前也擔任天鵝之皇捕手教練。

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