火腿交流賽孫易磊先發對決統一 今日賽事預告與轉播

孫易磊。（資料照，記者林正堃攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有兩場賽事轉播，第一場由騎士對決塞爾提克，目前8連勝的騎士對決東部第2的塞爾提克，東部兩大強權正面對決，哪一隊能拿下勝利呢?第二場是洛城大戰，究竟是哈登（James Harden）還是詹姆斯（LeBron James）能率隊取勝呢?記得鎖定轉播囉!

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日本火腿2025臺灣交流試合今日將迎來第一場賽事，由火腿對決統一，火腿將派出孫易磊對決統一梅賽斯，喜歡日職的球迷朋友千萬別錯過囉!

NBA

08:30 騎士@塞爾提克 緯來體育

11:00 快艇@湖人 愛爾達體育1台

職棒熱身賽

13:00 台鋼雄鷹VS韓職培證英雄 愛爾達體育2台

北海道日本火腿鬥士隊2025臺灣交流試合

13:15 日本火腿VS統一獅 DAZN 1、DAZN 3

UBA

13:00 黎明學院 VS 國立體大

15:00 臺灣藝大 VS 虎尾科大

17:00 臺灣師大 VS 健行科大

19:00 政治大學 VS 輔仁大學

轉播:愛爾達體育4台、17:00、19:00 緯來體育

TPBL

14:30 攻城獅@雲豹

17:00 國王@戰神

轉播:MOMOTV

PLG

17:00 領航猿@鋼鐵人 民視第一台

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