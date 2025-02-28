MLB》史坦頓恐趕不上開季！ 外媒曝洋基已連繫331轟明星外野手

馬丁尼茲。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕由於洋基強打史坦頓（Giancarlo Stanton）因出現手肘肌腱炎傷勢，且很可能趕不上開季的情況下，紐約媒體報導指出，制服組目前已經與仍在自由市場的明星外野手馬丁尼茲（J.D. Martinez）進行聯繫。

紐約郵報記者海曼（Jon Heyman）的報導中指出，洋基在少了史坦頓的情況下，目前已經與馬丁尼茲有過聯繫，馬丁尼茲去年在大都會繳出打擊率2成35，16發全壘打和69分打點的成績，若他能在這個時刻加入洋基，絕對能對打線有所幫助，但由於洋基至今仍無法確定史坦頓何時歸隊，且內部也有萊斯（Ben Rice）能擔任指定打擊的角色，所以目前制服組仍對於是否要簽下馬丁尼茲感到有些猶豫。

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馬丁尼茲在2024年加入大都會後，上半季的表現確實為球隊火力提供不少支援，但他在下半季的OPS.從0.806大幅滑落至0.623，不過身為右打的他，如果上賽季都在洋基球場打球的話，他的全壘打數會從上賽季16支變成22支，此外他面對左打者的打擊率高達0.466。

由於目前春訓已經開始一週，這對於至今仍未簽下合約的馬丁尼茲來說極為不利，若他接下來沒有除洋基以外的球隊對他感興趣的話，那最終洋基可能就能以非常低廉的代價簽下一位能提供打線火力支援的資深打者。

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