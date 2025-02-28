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中職》蔡其昌開球歡迎陽岱鋼回來打中職 「沒有什麼規則不可以改」

2025/02/28 17:01

陽岱鋼。（記者李惠洲攝）陽岱鋼。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕中職會長蔡其昌今天為「2025港都台日親善交流賽」擔任開球嘉賓，並在致詞時當場說：「歡迎岱鋼加盟中華職棒」，引來現場球迷熱烈掌聲；只是依照中職現行制度，陽岱鋼返台若非經由「旅外傑出球員條款」仍需參與選秀，蔡其昌對此採取開放態度表示，聯盟規章可以進行修改，只要能取得六隊共識和維持公平性。

「站在我的角度，一定是期待旅外優秀球員回台貢獻球技」，蔡其昌表示其實站在中職會長的角度，當然都希望旅外球員能夠回來，「就像大家也會想叫（林）家正回來。」但他也強調，「當然他們如果能在更高的競技場上，或有更好的條件，其實我也很高興。」

如同台鋼總教練洪一中提出「超過35歲旅外資深球員若返台可以自由選隊」，蔡其昌也說，其實各隊都可以提案，「我不會去反對旅外回來，若在一定年紀以上，聯盟規章可以進行修改，只要六隊都同意。」他並強調自己講過，沒有什麼規則是不可以改的，「我們就是一個聯盟，我當主席，六個球團來共同討論，決定聯盟所有的比賽和遊戲規則。」

只是蔡其昌強調，他不希望只是針對陽岱鋼一個個案，而是能夠通則性地去探討，「任何規則，都可能被討論，只是共識要夠，而且規則也要公平。對我來說就是共識和公平，沒什麼是不可以討論，也不可以被修改的。」像是這些旅外資深球員若要返台，是不是該有另外一套的選秀規則，蔡其昌認為這些都可以被討論。

陽岱鋼。（記者李惠洲攝）陽岱鋼。（記者李惠洲攝）

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