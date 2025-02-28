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木聯》兒時父母雙亡 平鎮MVP蔡辰瀧將冠軍獻給天上的雙親

2025/02/28 17:37

平鎮投手蔡辰瀧。（學生棒球聯盟提供）平鎮投手蔡辰瀧。（學生棒球聯盟提供）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕113學年度高中木棒聯賽今天冠軍戰，平鎮高中以6：5險勝穀保家商勇奪隊史第6座冠軍，穀保挑戰三連霸夢碎。

平鎮推出高一左投劉任右先發，他只投2.1局被敲2安，另有4次四死球失3分都是責失，高二右投蔡辰瀧在3局下登板中繼，一路投到比賽結束，投4.2局被敲4安飆4K，失2分其中1分責失拿下冠軍戰勝投和大會MVP。

蔡辰瀧表示，這一場壓力很大，就差最後一步，教練有說球隊從一開始就不被看好，想做給他們看，上場就是穩穩地抓出局數，把這場比賽拿下來，自己要去調適壓力，在比賽中找到樂趣，把內容投好讓自己有信心。

前6局結束平鎮仍以6：3領先，7局上穀保反攻，靠劉承佑、張乙安的安打，加上平鎮中外野手接球失誤先追回2分，隨後蔡辰瀧穩住陣腳，抓下3個出局數力保不失順利守成。

蔡辰瀧說，第7局剩3個出局數，但已經想到後面的事情了，應該出局數要一個一個抓，這是他要改進的地方，很感謝隊友守備幫忙。

蔡辰瀧最快球速達148公里，目前仍是投打兼修，他說，自己比較喜歡當投手，教練希望他投打都練，這樣可以增加自己的機會。

「我想把冠軍獻給天上的爸媽。」蔡辰瀧透露，兒時爸爸因車禍、媽媽因子宮頸癌相繼過世，由年邁的阿公一手帶大，小時候爸爸希望他打棒球，但沒看到他打球就離開人世，由於家境不好，未來想打職棒幫家裡賺錢。

平鎮總教練吳柏宏說，蔡辰瀧家中只靠阿公領老人年金勉強維生，他很有禮貌又守規矩，很多人知道他的處境都會盡力幫助，學校附近的新埔粄條店家也讓蔡辰瀧吃免錢的，真的是很棒的孩子。

平鎮高中奪冠。（學生棒球聯盟）平鎮高中奪冠。（學生棒球聯盟）

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