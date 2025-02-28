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木聯》雙方中外野守備都出包 平鎮驚險奪冠、穀保跌落谷底

2025/02/28 18:19

平鎮高中奪冠。（學生棒球聯盟提供）平鎮高中奪冠。（學生棒球聯盟提供）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕平鎮高中今天以6：3擊敗穀保家商拿下113學年度高中木棒聯賽冠軍，同時也是隊史第6冠，由於第一、二階段賽事平鎮各吞1敗，總教練吳柏宏賽後笑說，「我帶隊打木棒聯賽十幾年，不曾同一屆吞兩敗，希望他們不要讓我有第3敗，很開心大家一起努力完成這場最重要的勝利。」

平鎮先發左投劉任右投2.1局失3分都是責失，右投蔡辰瀧在3局下登板中繼，投4.2局失2分其中1分責失拿下冠軍戰勝投和大會MVP，吳柏宏指出，原本打算劉任佑、蔡辰瀧擇一先發，會選擇劉任佑的原因是對方左打多，有狀況就會馬上換投，蔡辰瀧狀況愈投愈好，變化球有辦法投進好球帶，再搭配直球，打者就不好打，今天奪勝他是大功臣。

6局下平鎮進攻，江庭毅擊出中外野飛球，穀保中外野手江宗駿有機會接殺卻讓球掉了出來，紀錄為二壘安打，穀保左投楊辰浩先後投出4次保送，加上接手的王銘賢投手犯規，平鎮兵不血刃單局進帳3分，取得6：3領先。

7局上穀保反攻，劉承佑率先敲安，葉弘仁擊出中外野飛球，平鎮中外野手高宥軒發生接球失誤，穀保先進帳1分，再靠張乙安敲安再添1分，無奈後續攻勢乏力以1分之差飲恨落敗。

吳柏宏指出，對方在第6局、他們在第7局，都是中外野手出狀況，相信兩隊球員都會緊張，很多球隊都是學長畢業後他們才頂替上來，這屆高中木棒聯賽吞兩敗，還差一點不敵高苑工商，一直鼓勵選手成長，壓力要如何排解。

穀保無緣締造三連霸，總教練鄭志強賽後內心平靜，他表示，這場比賽真的好看，雙方都想拚冠軍，球是圓的，比賽本來就是這樣子，關鍵在於第6局中外野手的守備，如果接殺的話，相信比賽仍有變數。

挑戰三連霸的路上，鄭志強坦言，教練和選手多少都有壓力，去年暑假備戰至今有辛苦的汗水和淚水，希望選手不要因為這場比賽就一蹶不振，還是要往前看，這是很寶貴的經驗，也是很好的養分。

楊辰浩後援4局被敲3安，6局下奉送4次保送非常致命，也種下敗因，鄭志強認為，楊辰浩投得不差，他才高一而已，如果能吸取寶貴的經驗，相信到高二、高三會愈來愈強大。

平鎮高中奪冠。（學生棒球聯盟提供）平鎮高中奪冠。（學生棒球聯盟提供）

平鎮高中奪冠。（學生棒球聯盟提供）平鎮高中奪冠。（學生棒球聯盟提供）

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