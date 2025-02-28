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籃球》台灣男籃備戰亞洲盃資格賽全數簽署參賽協議 曾文鼎分享看法

2025/02/28 18:22

台灣男籃。（資料照，記者陳志曲攝）台灣男籃。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕台灣男籃在亞洲盃資格賽對陣菲律賓、香港前，集訓的16名球員皆簽署參賽協議，同時在住宿、搭機也打破過往傳統，對此，台北市職業籃球員職業工會理事長曾文鼎表示，「這確實是很重要的里程碑。」

台灣男籃在備戰亞洲盃資格賽第三階段時，參與集訓的16名球員皆與籃協簽署參賽協議，加上住宿打破兩人一間的傳統，讓球員一人一間，搭機也達成全體商務艙，此外，在失能險部分，有繳交薪資合約的球員能獲得最高理賠上限50萬元，而沒有繳交薪資合約的球員，也會協助將理賠金補足至相同額度，堪稱一大突破。

曾文鼎表示，對球員而言，不管有無協議都會以勝利為重，但這次歷史性的突破對球員們更有保障，「去香港兩趟都是商務艙，又是一人住一間，加上後勤團隊、恢復器材的資源，讓球員省下不少時間，畢竟以前沒這樣做都要額外花時間，現在有更多時間休息、恢復。」

籃協過往都是眾矢之的，不過曾文鼎也為籃協緩頰，「很多人可能會酸理事長怎樣，但這次算是重要的里程碑，中哥（張承中）也很辛苦，尤其是保險部分，因此還是要給籃協正面鼓勵，畢竟大家都是第一次，不知道怎麼做可以更好。」

關於參賽協議是否還有需要加強的部分，曾文鼎說：「這當然還是需要雙方繼續討論，不是選手一味要求，然後做不到也沒意義，還是要實際一點去討論，而且不只是籃協，體育署也應該要參與才對。」

台灣男籃在亞洲盃資格賽繳出3勝3負，排名分組第3，確定得打外卡賽，我將與關島和泰國爭搶最後2張門票，比賽將於3月19日至21日在天母體育館舉行。

曾文鼎。（資料照，記者林正堃攝）曾文鼎。（資料照，記者林正堃攝）

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