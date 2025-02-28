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中職》「他竟然改掉了！」洪總對於顏郁軒的驚人改變發出讚嘆

2025/02/28 18:35

顏郁軒。（記者李惠洲攝）顏郁軒。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕「他以前的揮棒動作非常不乾淨」，台鋼雄鷹總教練洪一中聊起今年才從自培選手「轉正」的內野手顏郁軒，話語中滿是讚嘆，「我以為他一定改不掉，結果大概半年不見看到他，他竟然改掉了！」

25歲的顏郁軒歷經2021、2022年兩度中職選秀落選後，2022年9月成為台鋼的自主培訓選手，熬到今年1月終於成為正式球員。但事實上，他在2023年春訓時就被當時才剛執掌台鋼兵符的洪總唸過，「你有一個動作如果不改掉，你在職棒會待不下去。」

洪總解釋，那個動作是指他的揮棒非常不乾淨，「所以出棒有多餘的動作，導致他完全沒辦法選球，只能打直球，所以揮空率很高，我就跟他說，那個動作一定要下決心改掉。」原本洪總以為他一定改不掉，「沒想到他竟然改掉了，所以去年冬盟原本名單沒有他，我就讓他去打。」

在洪總眼中，顏郁軒很認真，個性又好，「他們兩兄弟，他跟弟弟顏清浤都滿好的。我對這種選手都滿肯定，只要不要怕被我唸，我就有耐心一直教。」結果顏郁軒開訓以來的練習賽表現都不錯，洪總說他幾乎每場都有安打，「在打擊練習時看他打全壘打，就像喝開水一樣，力量很大。」

對於洪總所謂「不乾淨的動作」，顏郁軒則說，其實就是投手球投過來時，他還會有不必要的晃動，「你要看投手出手的時間，又要注意球棒不會晃動，其實還滿難的，我花了大概1年半的時間才改掉，找到最舒適的出棒方式。」

顏郁軒認為現階段最重要的就是維持，他當然以進入開季一軍名單為目標，「尤其我又是今年才轉正，也想證明給別人看。」

顏郁軒。（記者李惠洲攝）顏郁軒。（記者李惠洲攝）

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