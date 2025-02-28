經典賽》中國隊28人名單有3位華裔好手 首見紅襪小聯盟火球左投

紅襪小聯盟左投吳昌晨。（取自吳昌晨的IG）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽資格賽B組賽事，將在當地時間3月2日至6日開打。中國隊的28人名單中，雖然有多名U23世界盃棒球賽中國隊成員，但這份名單有3名華裔選手，包含曾飆出150公里速球的張彥倫（Yanlun Zhang）、紅襪小聯盟左投吳昌晨（Jeremy Wu-Yelland），還有在美國獨立聯盟打球的外野手班傑明（Samuel Benjamin）。

現年27歲的張彥倫是在新加玻出生，並於美國長大的選手，他是2023年經典賽中國隊成員，當時他用卡特（Alan Carter）的名字出賽。張彥倫曾在2023年效力美職天使隊小聯盟體系，最高到2A，整季出賽19場，交出2勝2敗、防禦率4.40的成績。

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張彥倫去年待在美國獨立聯盟的湖國碼頭犬（Lake Country DockHounds），整季出賽31場，交出2勝1敗、防禦率0.72的成績，有11次救援成功，共投37.2局賞61次三振，K/9值為14.6。

張彥倫。（資料照，美聯社）

現年25歲的吳昌晨出生於美國，是來自夏威夷大學馬諾阿分校的選手，他在2020年美職選秀會獲紅襪隊第4輪選進，有3年小聯盟資歷，上季在高階1A出賽23場都是後援，拿到2勝1敗、防禦率5.67的成績，有3次中繼成功、1次救援成功，共投33.1局賞42次三振，丟23次保送、3次觸身球，每局被上壘率為1.62。

吳昌晨主要有速球、卡特球、滑球、變速球等球種，根據波士頓媒體《MassLive.com》在2022年的報導提到，吳昌晨的速球約在93至94英哩（約149.6公里至151.2公里），最快丟到98英哩（約157公里）。

同樣出生於美國的23歲外野手班傑明，去年也效力過湖國碼頭犬，出賽15場交出2轟、10分打點，打擊率2成的表現。

中國本土的選手方面，左投趙偉是U23世界盃的防禦率王，該屆賽事的ERA僅0.82，共投17局賞11次三振。中國隊外野手梁培曾在2023年經典賽中，從日本強投戶鄉翔征的手中擊出全壘打。

中國隊在本屆WBC資格賽B組與哥倫比亞、德國、巴西同組，這4隊要爭取2張經典賽會內賽門票。而中國隊首戰要碰上德國。

梁培。（資料照，法新社）

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